Politik Kümmersbruck

16.11.2017

Bei Bestattungen geht der Trend zur Urne. Das ist auch in Kümmersbruck so, weshalb die Gemeinde auf ihrem Teil des Friedhofs bereits mit Urnenwänden reagiert hat. Jetzt ist auch die Nachfrage nach Stelen vorhanden, wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses informierte.

Das Gremium gab diesem Bürgerwunsch statt und beschloss zwei runde und zwei eckige Doppelstelen, die unterhalb des Leichenhauses aufgestellt werden sollen. Dort ist Platz für diese Maßnahme, die in Zukunft noch stärker gefragt sein wird. Bürgermeister Roland Strehl hatte deshalb beratend zum Thema die Geschäftsführer Gerhard und Cornelia Büttner von der Feuerbestattung Hohenburg und vom Seniorenbeirat Manfred Sulima eingeladen. Grundsätzlich sollen die Stelen nach und nach auf freien Gräbern entstehen, lautet die Zielsetzung.Eine Stele soll zwei Elemente (Kammern) enthalten, also zwei Urnen aufnehmen können - so hat es der Bauausschuss abgesegnet. Die Urnen selbst würden aber in den Boden versenkt. Zur anschaulichen Erklärung hatte Gerhard Büttner ein Urnenelement mit in den Rathaussaal gebracht.Nach jetzigem Stand soll eine Stele aus Granit mit zwei Kammern auf rund 2300 Euro kommen, ohne Grabgebühr und Fundamentkosten, hieß es. Die Abrechnung, so sieht es die Planung vor, soll direkt zwischen dem künftigen Grabrechtsinhaber und der beauftragten Firma erfolgen. Eine Stele solle nur an einen Inhaber vergeben werden und nicht an verschiedene Personen.Die Fundamentkosten für eine Doppel-Stele wurden auf etwa 450 Euro beziffert. Womit mit einer Grabgebühr von 70 Euro (Doppelstele) pro Jahr zu rechnen sei, also 35 Euro pro Jahr und Urne. Die Belegungsfrist ist laut Verwaltung für zwölf Jahre vorgesehen. Die neue Form der Bestattung müsse auch in die Friedhofsatzung mit aufgenommen werden, unberührt davon bleibe natürlich die bisher gewohnte Erdbestattung.