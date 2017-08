Politik Kümmersbruck

11.08.2017

11

0 11.08.201711

Gemessen am jahrhundertealten Hammerherrenschloss Theuern sind vier, fünf Jahre eine Winzigkeit. So lange jedenfalls wird es dauern, bis die Generalsanierung abgeschlossen sein wird. Sie hat gerade begonnen.

Theuern. Die Generalsanierung ist unumgänglich: Jahre hat es gedauert, bis alle Diskussionen, Besichtigungen, Beratungen mit den Fachstellen, Behörden und dem Landesamt für Denkmalschutz zu diesem Ergebnis führten. Auch im Kreistag wurden Für und Wider lange besprochen. Auch hier kam man zu dem Schluss: Was sein muss, muss sein.Jetzt hatte Landrat Richard Reisinger Projektanten, Architekten, Ingenieurbüro, Gebäudemanagement, die beteiligen Firmen und Medien zusammengerufen - zu einem bedeutsamen Ereignis, dem offiziellen Start der Generalsanierung. Diese wird Theuern sowie das Kulturschloss samt Bergbau- und Industriemuseum in den nächsten Jahren begleiten.Soweit möglich, will Museumsleiter Michael Ritz auch während der drei Bauabschnitte das Kultur-, Freizeit- und Veranstaltungsprogramm in Theuern fortführen. Gewisse Einschnitte wird es aber geben. Der erste: Der seit 30 Jahren traditionelle Adventsmarkt kann in diesem Jahr erstmals nicht stattfinden - und wohl auch 2018 nicht.Die Vorbereitungs- und Planungszeit für die Sanierung war lang, doch wurde das Vorhaben immer notwendiger. Architekt Herbert Harth berichtete, "es sind bereits Teile des Gebäudes stillgelegt worden, weil die Gewölbe einsturzgefährdet sind". Hinzu komme, dass die vorhandene Substanz in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen des Brandschutzes entspreche. Von barrierefreier Erreichbarkeit, zeitgemäßer Heizung und Lüftung gar nicht zu reden. Die Planung selbst habe aufgrund ihrer Komplexität viel Zeit in Anspruch genommen, Konstruktion und Biophysik sowie hohe Anforderungen an den Brandschutz und nicht zuletzt die Absprache über die Förderung seien sehr anspruchsvoll gewesen. Jetzt aber ist es so weit: In drei Bauabschnitten wird saniert. Zunächst der Nord- und Westtrakt (bis etwa 2018) dann der Südtrakt mit den Veranstaltungsbereichen Großer Saal, Kleiner Saal (bis etwa 2019) sowie dann das Hammerherrenschloss und das ehemalige Jägerhaus (bis 2020/21).Die Kosten bezifferte der Architekt mit rund 1,66 Millionen Euro (brutto, ohne Nebenkosten) für den ersten Bauabschnitt, rund 3,56 Millionen Euro für den zweiten und rund 2,60 Millionen Euro für den dritten.

Im Blickpunkt

Bauherr Landrat Richard Reisinger und sein Gebäudemanagement sind heilfroh über den Beginn der Bauarbeiten in Theuern. "Die meisten haben in all den Jahren nur dann an eine Sanierung geglaubt, wenn's auch losgeht", fasste Reisinger die allgemeine Stimmungslage zusammen. Die Generalsanierung sei vor 20 Jahren noch nicht möglich und auch politisch nicht leicht durchsetzbar gewesen, rekapitulierte der Landkreischef die politische Situation. Nun sei nach vier Jahren Diskussion aber allen klar gewesen: Es muss was gemacht werden. Hilfreich waren laut Reisinger dabei die guten Verbindungen zum Generalkonservator Mathias Pfeil in München: Das sei der Durchbruch gewesen.Wiederholt sei man bei den Planungen ein paar Schritte rückwärts gegangen, "aber jetzt sind wir am Ziel". Das Konzept müsse nun durchgezogen werden, "wenn wir ein lebendiges Schloss haben wollen". Die Menschen würden erst in der Bauphase merken, was ihnen fehle. "Offen diskutiert werden" soll, ob das Schloss auch büromäßig zu nutzen wäre. Schon lange ist davon die Rede, dass das Staatliche Veterinäramt dort untergebracht werden soll. Bemerkenswert schienen dem Landrat die Kosten von zehn Millionen Euro, die er von Anfang an für realistisch gehalten habe. Da kommen natürlich die 700 000 Euro Fördermittel bei 1,6 Millionen Euro Kosten für Bauabschnitt 1 ("Denkmal-bedeutender Bereich") recht. "Der Landkreis interessiert sich fürs Vilstal, das gesamte Museums-Areal wird viel geschätzt" betonte Reisinger. Museumsleiter Michael Ritz prophezeit durch die Sanierung in den nächsten Jahren "positive Konsequenzen" - für das Schloss und die Region. (e)