Politik Kümmersbruck

18.06.2017

18.06.2017

Es geht zügig voran, die Baustelle ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen: Im Bauhof der Gemeinde in Lengenfeld rücken bessere Bedingungen für die Beschäftigten in greifbare Nähe.

Nach dem Teilabriss des 1974 erstellten Betriebsgebäudes sind die Mitarbeiter derzeit in gemieteten Containern untergebracht. Dennoch läuft der Betrieb uneingeschränkt weiter. Als Zielvorgabe für die Fertigstellung und damit den Umzug in die neuen Räume hat Bürgermeister Roland Strehl "noch vor dem kommenden Winter " ins Visier genommen.Den Neubau eines Verwaltungs- und Sozialtraktes hat die Gemeinde beschlossen, weil er kein Luxus mehr war. Schon im Mai 2014, "bei meinem Antritt als Bürgermeister" sagte Strehl nun, sei der Bauhof ganz oben auf seiner Agenda dringlicher Aufgaben gestanden. Das Gebäude und die Ausstattung seien nach 45 Betriebsjahren entsprechend abgenutzt gewesen und hätten längst nicht mehr den Anforderungen genügt."Die Maschinen und Fahrzeuge sind in der neuen Halle besser untergebracht als unsere Mitarbeiter", resümierte der Bürgermeister die Gesamtsituation. Besonders gelte das für die Umkleideräume und Toiletten, die nicht mehr den Erfordernissen entsprächen. So sei eine Trennung von männlichen und mittlerweile auch weiblichen Mitarbeitern nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Im vergangenen Jahr wurde der Um- sowie Neubau akut. Am 13. September 2016 wurde dem Gemeinderat das Bauvorhaben vorgestellt, die Abwicklung obliegt dem Planungsbüro Manfred Steininger aus Kümmersbruck. Die Gesamtkosten wurden auf rund 500 000 Euro beziffert. Der Bauausschuss hat den von der Gemeinde eingereichten Bauantrag genehmigt und an das Landratsamt weitergeleitet, wo er am 6. Dezember 2016 "grünes Licht " erhielt. Baubeginn war Ende April.