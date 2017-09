Politik Kümmersbruck

24.09.2017

Rien ne va plus - nichts geht mehr. Zumindest in Sachen kommunale Sonderbaulast. Die Mehrheit der Kümmersbrucker entschied sich gegen die Westumgehung. Das Problem der Verkehrssituation soll nun der Freistaat Bayern lösen.

Kümmersbruck.

Die hohe Beteiligung beim Bürgerentscheid zur Westumgehung, nämlich über 70 Prozent, bestätigte Bürgermeister Roland Strehl in seinem Handeln. Von den 8000 Wahlberechtigten nutzten fast 24 Prozent die Möglichkeit der Briefwahl. 1863 Umschläge wurden angefordert. Das Ergebnis: 2904 Stimmen pro, 3341 gegen die kommunale Sonderbaulast. Die Mehrheit hat ein eindeutiges Nein formuliert.

Neues Konzept

Emotionales Votum

Noch bevor die Stimmen ausgezählt wurden, waren einige der Befürworter der kommunalen Sonderbaulast der Westumgehung nicht mehr zuversichtlich. "Bei Gesprächen merke ich die allgemeine Verunsicherung. Mal dafür, mal dagegen", sagte 3. Bürgermeister Hubert Blödt. Seine Prognose wenige Stunden zuvor: "Wir werden wohl eine andere Lösung finden müssen."Bürgermeister Strehl, der versuchte, sich der Entscheidung gegenüber neutral zu verhalten, gibt jetzt die Verantwortung an den Freistaat Bayern ab. Es sei nun an der Zeit, in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt ein neues Konzept erstellen zu lassen. "Auch wenn die Bürger gegen die Westumgehung sind, müssen wir eine Lösung für die Verkehrssituation finden. Es werden schließlich nicht weniger Autofahrer."Heinrich Schäfer, großer Befürworter der Westumgehung, ist enttäuscht vom Ergebnis des Ratsbegehrens. Verzögere es den nötigen Bau doch um weitere zehn Jahre. Er habe den Eindruck, dass sich ein Teil der Kommunalpolitiker einer ungeliebten Aufgabe entledigen wolle. "Jetzt bleibt den Betroffenen nur der Weg, in München Druck aufzubauen, damit der Freistaat als Bauträger noch vor 2025 tätig wird." Dennoch hofft er, dass das Ergebnis die Kommune nicht langfristig spalte. Die gewählten Bürgervertreter sollten ermahnt sein, denn solche komplexen Entscheidungen wie die Westumgehung sollten rational und nicht emotional getroffen werden.