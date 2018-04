Politik Kümmersbruck

02.04.2018

Gut 25 Jahre ist es inzwischen her, dass sich die Bürgerinitiative Kümmersbruck gegründet hat. Die Hochspannungsleitungen in den Wohngebieten waren damals der Anlass. Jetzt gibt es ganz aktuell neuen Handlungsbedarf.

Blickpunkt: Bürgerentscheid zur Umgehung verzögert Verkabelung Bei der geplanten Ertüchtigung der 110-KV-Leitung durch Kümmersbruck werden laut BI-Vorsitzendem Horst Haberl die alten Masten erhöht, um für eine höhere, verlustfreie Durchgangsleistung die Leitungsseil-Abstände zu vergrößern. Das nenne sich im Gegensatz zu einem Neubau dann "Ersatzbau": Da die Spannungskategorie einer 110-KV-Leitung bleibe, sei dafür kein neues Genehmigungsverfahren erforderlich. Dennoch treffe umliegende Anwohner durch die Leistungssteigerung ein deutlich höheres Elektromagnetfeld.



Die BI habe immer wieder auf die davon ausgehenden gesundheitlichen Risiken hingewiesen. Deswegen initiiere die Gemeinde heute grundsätzlich in neu ausgewiesenen Baugebieten eine rechtzeitige Verkabelung kleinerer Leitungen vor der Bebauung. Die damals parallel zur 110-KV-Leitung noch näher an den Wohnhäusern verlaufende 20-KV-Freileitung wurde bereits vor Jahren zurückgebaut.



Die ursprüngliche Absicht, die Umgehungsstraßen-Trasse für eine Verkabelung der 110-KV-Leitung zu nutzen, hat sich durch den Bürgerentscheid zur Westumgehung verzögert. Laut Haberl wurde ja nicht die Umgehung an sich abgelehnt, sondern nur die finanzielle Beteiligung der Gemeinde bei der frühzeitigen Umsetzung. Da das Bayernwerk die bestehende 110-KV-Leitung aber bis 2021 aufrüsten wolle, die Umgehung aber sicher nicht vor 2024 priorisiert werde, scheint diese Möglichkeit dahin. Es sei denn, der BI würde mit dem Leitungsargument eine schnellere Priorisierung gelingen. Dazu will sie den Schulterschluss mit der Gemeinde suchen und auch den Landtagsabgeordneten Harald Schwartz einschalten. Mögliche Alternativtrassen einer Verkabelung scheitern laut BI an der Bebauungsstruktur ohne freie Korridore oder entlang der Vils an der Engstelle in Haselmühl. Wegen Erdaushublagerung und Maschinenzuweg wäre ein rund 25 Meter breiter Arbeitsstreifen nötig. Direkt über dem Kabel sei das elektromagnetische Feld gegenüber der Freileitung durch die geringe Tiefe deutlich höher, in zunehmender Entfernung aber durch die günstigere Leitungsgeometrie besser abgeschirmt.



Die Gemeinde müssen wegen des ungelösten Dauerproblems der Leitung in Zusammenhang mit Schule, AWO-Seniorenheim und Bürgern sowie mit den neuen Bauabsichten im Bereich der Leitungstrasse handeln, meinte Haberl. Bürgermeister Roland Strehl habe bereits seine Zusammenarbeit angeboten.

Haselmühl. Der harte Kern der Bürgerinitiative (BI) Kümmersbruck traf sich jetzt in der Gastwirtschaft Zur Blauen Traube in Haselmühl zur Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Horst Haberl gab einen Rückblick. Er betonte aber auch, dass der BI-Vorstand weiterhin die Vorgänge in der Gemeinde verfolge, um im Bedarfsfall ohne großen Vorlauf sofort aktiv werden zu können.Tatsächlich gibt es laut Haberl beim Hauptanliegen der BI, der Beseitigung von Stromleitungen in Wohngebieten, neuen Handlungsbedarf. Die 110-KV-Leitung, die auf mehreren Kilometern die Lengenfelder und Kümmersbrucker Wohnbebauung durchschneidet oder überspannt, stoße infolge von Stromeinspeisungen aus erneuerbarer Wind- und Solarenergie an ihre Kapazitätsgrenze und müsse deshalb ertüchtigt werden (Blickpunkt).Die BI stellte in der Versammlung klar, die Energiewende voll zu unterstützen. Erklärtes Ziel war es nach den Worten ihres Vorsitzenden nie, Stromleitungen zu verhindern, sondern diese nicht durch oder über Wohngebiete laufen zu lassen. Hier plädierte Haberl für eine strikte Verkabelung, um elektromagnetische Felder zu vermeiden, und dafür, das Thema bereits in der Planung zu berücksichtigen. Die BI werde weiterhin für die elektromagnetische Entlastung der Bürger aktiv. Der Unterschied zwischen einer Neubau-Genehmigung und einem genehmigungsfreien Ersatzbau bei steigender Belastung und steigendem gesundheitlichen Risiko für Betroffene sei nicht nachvollziehbar: Deshalb denke man über eine Klage nach. Dazu wäre eine Solidargemeinschaft mit anderen ähnlichen Fällen hilfreich, meinte Haberl. Ein reines, nicht voranbringendes Taktieren der Gemeinde empfände die BI als Schlag ins Gesicht der eigenen Bürger. Sie wolle sich aufgrund mancher bezeichnender Krankheitsfälle mit den Grundschullehrern solidarisieren.Die Führungsriege stellte sich geschlossen zur Wiederwahl und wurde per Handzeichen einstimmig bestätigt. Vorsitzender bleibt damit Horst Haberl, Stellvertreterin Marianne Schnabl, Schriftführer Thomas Verron, Schatzmeisterin Carola König, Rechnungsprüfer Hugo Friedrich.