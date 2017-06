Politik Kümmersbruck

02.06.2017

Es blieb kein Stuhl leer im Saal beim Theuerner Schlosswirt. Dorthin hatte die Gemeinde zur Bürgerversammlung eingeladen. Vordringlichste Themen waren dabei der Brückenneubau und auch der Hochwasserschutz.

Stark gefährdet

Gute Zusammenarbeit

(egl) Bürgermeister Roland Strehl konnte seine zwei Bürgermeisterkollegen, zahlreiche Gemeinderäte sowie Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, der Planungsfirma für den Hochwasserschutz und auch einen Vertreter der Brückenplanungsfirma begrüßen. Zunächst stellte er die demografische Entwicklung der Gemeinde und den Haushalt vor.Diplomingenieur (FH) Rainer Rubenbauer (UTA Ingenieure GmbH) präsentierte die Projektplanung zum Thema Brückenbau. Dieses Projekt ist auch Teil des Hochwasserschutzes in Theuern. Im nächsten Abschnitt werde die Portnerstraße gesperrt, um diese an die Brücke genau anzupassen. Der Verkehr werde dazu bis ungefähr Ende Juli über die Castnerstraße umgeleitet. Danach werde die alte Brücke abgebrochen und die Castner-/Vilstalstraße im Bereich der neuen Brücke saniert. Das Bauwerk soll nach derzeitigem Stand im November komplett abgeschlossen sein. Aus den Reihen der Anwesenden wurden noch wenige Fragen gestellt die auch gleich beantwortet wurden.Knud Kramer (Firma EDR GmbH) legte den Hochwasserschutzplan für Theuern vor. Das Ortszentrum mit Schlossanlage sei bei größeren Hochwasserereignissen stark überflutungsgefährdet. Deshalb präsentierte man den Bürgern eine Entwurfsvorstellung. Derzeit befände man sich in der dritten Phase (Genehmigungsverfahren, Einreichung der Planung und Prüfung durch den Landkreis). Ausschreibung als auch die Ausführung sollten 2018 beginnen.Andreas Ettl (Wasserwirtschaftsamt Weiden) verkündete, dass die Entwurfsplanung für den Hochwasserschutz in Theuern abgeschlossen sei. Als Baubeginn nannte er den Juni 2018. Der Hochwasserschutz in Theuern werde aus Deichen, Mauern und einem Schöpfwerk mit der dazugehörigen leistungsfähigen Binnenentwässerung hergestellt. Bisher wurden 220 000 Euro in die Planung investiert (Vorentwurf rund 75 000 Euro; Bauentwurf 150 000) Die Baukosten betragen rund 3,1 Millionen Euro.Die Gemeinde Kümmersbruck ist mit 50 Prozent an den Planungs- und mit 35 Prozent an den Baukosten beteiligt. Das Planfeststellungsverfahren werde im laufenden Monat eingeleitet, danach folgen die Ausführungsplanung und die Ausschreibung. Die weiteren freiberuflichen Leistungen würden ab Januar 2018 ausgeschrieben. Der Spatenstich für die Maßnahme sei für Juni 2018 vorgesehen. Die Bauzeit betrage etwa neun Monate.Am Ende waren die Bürger an der Reihe, Fragen zu stellen. Herbert Breitkopf meldete sich als Vorsitzender des Heimatvereins Theuern zu Wort und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt, der Gemeinde und den beiden Planungsfirmen.Auch über den Pavillon, der sich derzeit neben der Brücke befindet und wieder einen Platz an der neuen Brücke bekommt, wurde diskutiert. "Es ist schön das sich dort Jugendliche aufhalten, dennoch könnte man ein wenig Rücksicht auf die Anwohner nehmen", so ein Bürger. Auch die Westumfahrung wurde erörtert.