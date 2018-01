Politik Kümmersbruck

01.01.2018

Der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz informierte beim Jahresabschluss des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik der CSU über seinen Antrag zum Thema "Bundeswehr in Schulen", den er mit einigen Kollegen in den Landtag einbringen werde. Darin werde die Staatsregierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Bundeswehr die Möglichkeit erhält, sich in geeigneter Weise an bayerischen Schulen präsentieren zu können. Die Parlamentsarmee der Bundesrepublik müsse eine Armee bleiben, die aus dem Inneren der Gesellschaft heraus gestärkt werde. Dies könne durch eine Aufklärung in geeigneter Form - schon an den Schulen - unterstützt werden. Ehrungen gab es für folgende Mitglieder:

Anna Meier ist 20 Jahre dabei, Gisela Wrosch zehn Jahre.Johann Weber und Elisabeth Schütz wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Johann Weber ist seit 1972 aktiv tätig und seit 25 Jahren Schatzmeister. Er hat gemeinsam mit Josef Hetzenecker seit Jahren die Bildungsfahrten organisiert.Elisabeth Schütz ist seit 1991 beim ASP und war von 2003 bis 2017 Schriftführerin des ASP, davon auch viele Jahre auf Bezirksebene.Kreisvorsitzender Andreas Otterbein dankte den Geehrten für die langjährige Mitgliedschaft im Arbeitskreis, der nunmehr 175 Mitglieder zählt und damit einer der stärksten in Bayern ist.