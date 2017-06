Politik Kümmersbruck

23.06.2017

"Passt alles, oder soll etwas verändert werden?" Mit diesem Leitsatz lud der SPD-Ortsverein Haselmühl-Kümmersbruck bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen erneut zum Feierabend-Seidl ein.

Unter den Bäumen trafen sich im ehemaligen Biehler-Garten in Kümmersbruck viele Bürger, um ihre Anliegen in der Gemeinde an die Partei vorzubringen und Neuerungen und Aktuelles zu erfahren. SPD-Vorsitzender Markus Bayer und Fraktionsvorsitzender Manfred Moser zeigten sich erfreut, dass sich so viele Gemeindebürger für diese Veranstaltung Zeit genommen hatten. Moser ging zunächst auf die aktuelle Problematik der Grundsteuererhöhung ein. "Die SPD hat den aktuellen Haushalt wegen dieser nicht nachvollziehbaren Erhöhung insgesamt ablehnen müssen, obwohl sonst alle Haushaltsansätze in Ordnung gewesen waren."Grund für die Ablehnung der Steuerhöhung war laut Moster, dass sowohl die Kanal- und Wassergebühren als auch die Grundgebühr beim Wasser bereits zum 1. Januar erhöht wurden. Darüber hinaus verringert sich durch die erhöhte Steuerkraft die Schlüsselzuweisung und aufgrund der nunmehr erhöhten Umlagekraft steigt die Kreisumlage.Im Ergebnis verbleibe von der Grundsteuererhöhung nur ein Anteil von rund 50 Prozent. Im Zuge der geplanten Neugestaltung des Dorfplatzes, der Straße Zu den Linden sowie des Parkplatzes an der Kirche informierte Moser, dass es hierdurch sicherlich wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen werde, jedoch keine Vollsperrung errichtet werden soll.Auch das heikle Thema Westumgehung wurde angesprochen. Moser informierte, dass Bürgermeister Roland Strehl bereits angekündigt habe, ein Ratsbegehren anzustoßen. Moser ging noch kurz auf die Problematik ein, dass in der Gesamtschau der Gemeinde von der Westumgehung im Verhältnis wenig Bürger direkt betroffen sind, und sich das auf das Ergebnis und die Beteiligung der Umfrage durchaus auswirken könne.Der Zustand der baufälligen Gärmersdorfer Brücke über den Krumbach wurde auch kritisiert. Hier informierte Moser, dass deren Sanierung zwar im Haushaltsplan stehe, jedoch der Neubaubeginn noch nicht feststehe. Ebenso offen sei der Baubeginn des Dorfgemeinschaftshauses in Moos, "da bislang nach unserer Kenntnis noch kein Bescheid des Amtes für ländliche Entwicklung ergangen ist".Ein weiterer Bürger beschwerte sich als direkter Nachbar über die Lärmbelästigung durch das Netto-Zelt. Der Lärm der Kühlungs-Containers sei äußerst störend. Die Meldung wurde durch ihn auch bereits an Netto, das Landratsamt und den Bürgermeister herangetragen. Es sei hier aber fraglich, ob und wann vonseiten des Konzerns etwas unternommen wird, so die Meinung aus der Runde.