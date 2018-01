Politik Kümmersbruck

28.01.2018

698

0 28.01.2018698

Die Gemeinde Kümmersbruck hat jetzt einen Imagefilm: Im Rathaussaal ist der knapp drei Minuten lange Film nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden. "Eine Gemeinde darf nicht aufhören, zeitgerecht für sich zu werben", zeigte sich Bürgermeister Roland Strehl von der Produktion überzeugt.

Eingeladen waren neben den Filmemachern von OTV alle Mitwirkenden, die zum Gelingen des Filmes beigetragen haben. "Ihr habt durch euer Mittun gezeigt, was das besondere Lebensgefühl in unserer Gemeinde ausmacht und wo Kümmersbruck heute steht", erklärte Strehl.Der Film sei höchst professionell gemacht und löse positive Emotionen und Gefühle beim Zuschauer aus, sagte Strehl. Themen des Films sind unter anderem die Arbeit in den Schulen und Kindertagesstätten sowie in den Gewerbebetriebe. Nicht fehlen darf die Bundeswehr. Es geht aber auch um das gelebte Brauchtum und die Vielfalt der Kümmersbrucker Vereine. "Nun gilt es, den Film möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen", erklärte Strehl.