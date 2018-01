Politik Kümmersbruck

Die Jahresabschlusssitzung der IG "Ortsdurchfahrt entlasten - Natur erhalten" beschäftigte sich noch einmal mit dem Bürgerbegehren von 2017, bei dem die Mehrheit der Kümmersbrucker sich dagegen ausgesprochen hatte, dass die Gemeinde in finanzielle Vorleistung für die Ortsumfahrung geht. "Dieses Votum", so IG-Sprecherin Freya Zobel, "ist nun erst einmal für ein Jahr bindend."

Ende der Möglichkeiten

Neue Verkehrsplanung

Zunächst sei aber ein 18 Jahre währendes Kapitel abgeschlossen, in dem die IG erfolgreich versucht habe, die Bewohner der Gemeinde dafür zu sensibilisieren, wie viel beim Bau der Westumfahrung an Natur und landwirtschaftlicher Fläche verloren gehe und wie wenig Nutzen an Verkehrsentlastung für die Bewohner der Ortsdurchfahrt dabei herauskomme. Mit zahlreichen Infoblättern, phantasievollen Aktionen, Trassenbegehungen, Veranstaltungen und nicht zuletzt mit der Unterstützung mehrerer Klagen von Eigentümern und Privatpersonen habe man den Widerstand über diesen langen Zeitraum aufrecht erhalten.Nach einem kleinen fotografischen Rückblick auf 18 Jahre IG befasste sich Zobel mit dem gegenwärtigen Sachstand nach dem Bürgerentscheid. "Wir sind am Ende unserer juristischen Möglichkeiten diese Umgehung zu verhindern und jetzt müssen wir verstärkt versuchen, die Gemeinde darin zu unterstützen, die Anlieger der Ortsdurchfahrt vom Verkehr zu entlasten." Aus diesem Grund habe sie um ein Gespräch mit Bürgermeister Roland Strehl gebeten. Dieser zeige sich offen für die Vorschläge der IG zur "Verflüssigung" und Entlastung des Verkehrs, sei allerdings skeptisch, was die schnelle Realisierung anbetrifft.Das Straßenbauamt sehe beispielsweise die von der IG geforderten möglichen Kreisverkehre an der Brücke und am Bachweg für nicht realisierbar an. Als Begründung werde fehlender Platz und ungleiche Auslastung der Haupt- und Nebenstraßen angegeben. Zobel erwiderte, diese Gründe seien durch die Wirklichkeit bereits überholt und Kreisverkehre längst als flexible, dem Verkehrsfluss am besten anzupassende Leitsysteme anerkannt. Auf die Frage wie es nun mit einer Entlastung der Anlieger weitergehen solle, habe Strehl von konkreten Plänen zu einer Linksabbiegerspur in die Zeilenstraße und einer eventuellen Anbindung der Zufahrt oder einem Überweg zum neuen Supermarkt gesprochen. Dies setze allerdings voraus, dass die nötigen Flächen erworben werden können.Im übrigen verfolge er ein Gesamtkonzept zur Verkehrsplanung um den Verkehr flüssiger zu machen. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen sollten jedoch in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Bauamt umgesetzt werden. Deshalb halte er es auch nicht für sinnvoll, die notwendige Generalsanierung der Straße vor der baulichen Umsetzung solcher Maßnahmen durchzuführen. Dies sei auch der Grund, warum er zusammen mit der CSU nicht dem Antrag der SPD auf Aufbringung von Flüsterasphalt zugestimmt habe.Zobel gab zu bedenken, dass die Realisierung eines Verkehrsgesamtkonzepts sich über Jahre hinziehen könne, zumal wenn eine Finanzierung nicht gesichert sei. Sie halte es aber für dringend geboten, den Anliegern so schnell wie möglich durch kurzfristig zu realisierende Maßnahmen zu signalisieren, dass man ihre Sorgen ernst nehme. Sie bitte deshalb, über den Vorschlag der SPD zum Auftrag von Flüsterasphalt nachzudenken. Allerdings stellten sich die IG-Mitglieder mehrheitlich hinter die Ablehnung des SPD-Antrags durch die CSU-Mehrheit. Zobel und Hans-Martin Thieringer waren aber der Auffassung, dass die von Strehl geplante Linksabbiegerspur im Verbund mit dem Flüsterasphalt so schnell wie möglich realisiert werden sollte, auch wenn diese Maßnahmen bei einem Gesamtkonzept zum Teil wieder umgebaut werden müssten.Zum Schluss konnte Zobel noch ein Weihnachtsgeschenk überreichen. Der Bund Naturschutz hatte der IG für ihren Einsatz für die Erhaltung der Naturlandschaft im Westen der Gemeinde einen Betrag von 400 Euro gespendet. Diese überreichte Zobel an Stefan Schönberger als Vertreter der Eigentümergemeinschaft, die gegen den Bau der Westumfahrung geklagt und dafür beträchtliche finanzielle Mittel aufgewendet hatte.