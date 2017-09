Politik Kümmersbruck

Von "unerträglichem Lärm und unzumutbaren Luftbelastungen" war die Rede. Und zwar bereits 1992. Ein Jahr später fiel die Entscheidung, in Kümmersbruck eine Umgehung zu bauen. Die gibt es bis heute nicht. Sie war Thema eines Infoabends bei den Kümmersbrucker Siedlern.

Haselmühl. Eine "katastrophale Verkehrssituation", "große Gefahren für die Gesundheit der Menschen", die "nicht mehr hinnehmbar" seien, bei der "Planung darf die Kostenfrage keine Rolle spielen", wenn im Kampf gegen "unerträglichen Lärm und unzumutbare Luftbelastungen" der Verkehr "aus Lengenfeld und Haselmühl herausgenommen werden" müsse - an all diese Forderungen erinnerte Vorsitzender Heinrich Schäfer am Dienstag: Die Äußerungen stammten von der CSU, aus dem Jahr 1992.Deshalb sei die Entscheidung zum Bau einer Ortsumgehung am 19. Januar 1993 auch "mit großer Freude" aufgenommen worden, sagte Schäfer. Heute sei alles noch schlimmer, kritisierte der Vorsitzende. Bei der Stange geblieben sei bei diesem Thema nur die SPD. Die CSU-Fraktion von heute sei dagegen immer mehr abgebröckelt, halte offenbar nichts mehr von der Gesundheit und Unversehrtheit der Bürger. "Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit": Was im Grundgesetz stehe, sollte auch hier gelten, betonte Schäfer mit Blick auf den Bürgerentscheid am Sonntag.Er argumentierte, die Natur sei als Argument meist vorgeschoben. Tatsächlich gehe es oft nur um eine egoistische Einstellung - um die Ruhe vor der eigenen Haustür. Der oft als Alternative genannte Bau von Kreisverkehren in Haselmühl bringe kein Fahrzeug aus dem Ort, wäre für die Lengenfelder für die Katz, ließe die Bewohner der Köferinger Straße weiterhin unter dem Donnern der Lastwagen zittern.Weil beim Thema Westumgehung immer wieder vom Kosten-Nutzen-Verhältnis die Rede sei, sagte Schäfer: "Keine Kosten sind zu hoch, wenn sie der Gesundheit vieler Anrainer der Staatsstraße 2165 dienen." Hier gelte es, "menschlich zu denken und nicht volkswirtschaftlich". Dazu, was in den Bau von Kreisverkehren investiert werden müsste, gebe es keine Aussagen. Darüber hinaus würde die dafür zur Verfügung stehende Fläche im Bereich Einmündung Zeilenstraße, Bachweg und Haselmühl/Brücke niemals ausreichen. "Sechs Millionen sind kein Pappenstiel", sagte Schäfer zur Umgehung - "doch wenn wir sehen, was sich die Gemeinde leistet, was auch nicht alle nutzen können, so müsste das über Jahre zu schultern sein." Man könne es drehen wie man wolle, eine Alternative zur Westumfahrung gebe es nicht.Kurt Sailer sprach über die Giftstoffbelastung auf einer der "meist befahrenen Staatsstraßen in Bayern": "Die Werte werden bei den Verhältnissen in Haselmühl locker überschritten." Stickoxid-, Feinstaub- und Lärmbelastung an der Vilstal- und der Köferinger Straße nahm er dabei unter die Lupe. Sein Fazit: Die Anrainer der Ortsdurchfahrt müssten mit einem hohen Krankheitsrisiko leben. Das gelte auch für die Anwohner am Köferinger Berg, wo sich täglich eine Vielzahl von Grammer-Zulieferern hinauf schleppe und die Fenster der Häuser erzittern lassen. Dies unterstrich ein Teilnehmer mit einem Video zur Verkehrssituation.In der Debatte wurde noch auf Schwachpunkte in einem Faltblatt der Umgehungsstraßen-Gegner eingegangen. Insbesondere die Forderung nach einer Ostumfahrung lasse die Belange der Lengenfelder völlig außen vor. Schäfer forderte deshalb dazu auf, trotz sicher vorhandener Bedenken für eine Westumgehung zu stimmen.