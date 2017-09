Politik Kümmersbruck

Wenn die Kümmersbrucker am Sonntag, 24. September, zur Wahlurne gehen, stimmen sie auch per Bürgerentscheid über die Westumgehung ab. Am Mittwochabend tauschten Gegner und Befürworter bei einer Infoveranstaltung der Gemeinde Argumente aus. Etwa 350 Bürger nutzten die Gelegenheit, sich in der Mehrzweckhalle über den 30-Millionen-Euro-Bau zu informieren. Bauoberrat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt stellte das Projekt vor. 5,8 Kilometer lang wäre die Straße, die westlich um Kümmersbruck herumführen und die Anwohner entlasten soll. Die Gegner beklagten den hohen Flächenverbrauch und die Naturzerstörung (Bericht folgt).