Politik Kümmersbruck

27.07.2017

An sich war der öffentliche Teil der letzten Sitzung vor der Sommerpause schon fast beendet, da brachte Gemeinderat Josef Flierl noch einen durchaus brisanten Beitrag. Es ging um den Neubau der Jugend- und Werkstatt-Räume neben dem Gerätehaus der Feuerwehr Kümmersbruck. Besser gesagt um eine "nicht hinnehmbare Kostensteigerung von 50 Prozent". Wie kann das sein? Flierl rief die ursprüngliche Kostenberechnung von 326 000 Euro in Erinnerung, an der sowohl in den Ausschüssen als auch bei einer Infoveranstaltung festgehalten worden sei. Er habe damals schon darauf hingewiesen, dass die Summe nie reichen würde.

"Jetzt", so sagte Flierl, "liegt die neue Kostenberechnung bei rund 500 000 Euro, das sind 180 000 Euro mehr als erwartet und eben gut 50 Prozent mehr an Haushaltmittel. Und das Ende ist noch gar nicht erreicht." Flierl ist der Meinung, dass die Planung von 326 000 Euro damals "schöngerechnet" wurde. "Sonst wäre der Bau nämlich nicht zustande gekommen." Die Folge wäre, sagte er, dass zusätzliche Haushaltsmittel eingestellt werden müssten "die wo anders fehlen". Fehlende Baukontrolle machte Flierl dafür verantwortlich. "Das ist weder nachhaltig noch sparsam", kreidete er die Kostenexplosion Verwaltung und Planern an.Man hätte seiner Meinung nach merken müssen, dass die Kosten "aus dem Ruder laufen" und eine neue Berechnung vornehmen müssen. Man müsse künftig "Stopp" sagen, wenn eine Kostenberechnung dermaßen daneben liegt. Bürgermeister Roland Strehl hat daraufhin angedeutet, dass man darüber "nicht erfreut" sei. Die Diskussion darüber wurde dann im nichtöffentlichen Teil der Sitzung geführt.Die neue Buswendeschleife in Penkhof hat der Gemeinderat noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht. Die Planungen gehen schon länger zurück. Bereits im Oktober 2016 war das Thema im Ausschuss. Grob gesagt zwischen Waidmannstraße/Gaststätte Eckl und Wasserwerk soll ein solcher Wendehammer entstehen. Das Problem war, dass das in der Mitte von Penkhof stehende Buswartehäuschen ungünstig stand, weil der Schulbus ohne Einweiser aus Sicherheitsgründen nicht rückwärts fahren konnte, was aber an dieser Stelle nötig wäre. Im Zuge der Schulwegsicherheit musste ein Wendehammer angelegt werden. Das ins Auge gefasste Gelände ist dafür akzeptabel. Die jetzigen Planungen sehen einen Umkehrplatz links der Zufahrt zum Wasserwerk, etwa vor der derzeit dort stehenden Garage und dem Strommasten vor - auf einem gemeindlichen Grundstück. Der Wendehammer wird einen Durchmesser von rund 30 Meter haben.Bewährt hat sich die sogenannte Sportcard der "Action for men". Die Aktion war Grundlage eines Arbeitstreffens der Beteiligten, dabei wurde eine Neuauflage dieser Vorteilskarte beschlossen. Diese wird eine Laufzeit von Oktober bis Mai 2018 haben. Zudem wird es auch eine Partnercard geben, mit der es möglich ist, gemeinsam mit der Lebenspartnerin die jeweiligen Sportkurse zu besuchen. Wie bei der ersten Sportcard soll es wieder eine Auftaktveranstaltung geben. Die ist für Anfang Oktober geplant, hieß es.