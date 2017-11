Politik Kümmersbruck

16.11.2017

Das Tiefbauamt der Stadt Amberg lässt in Kümmersbruck einen Kanal bauen und sorgt damit für Ärger. Denn die Maßnahme verursacht eine Totalsperre der AS 27 nach Gärmersdorf und "sie dauert viel zu lang". Das hat der Bauausschuss der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung heftig kritisiert.

Voraussichtlich bis 8. Dezember sollen die Arbeiten laufen, informierte die Verwaltung und kündigte damit eine insgesamt rund fünfwöchige Dauer an, die vielen sauer aufstieß. Zumal damit der kurze Weg vom Kümmersbrucker Dorfplatz nach Gärmersdorf abgeschnitten ist. "Wie kann man dazu fünf Wochen brauchen?", wunderte sich zum Beispiel Ratsmitglied Hans Graf (CSU) über das Projekt unter Amberger Regie (AZ berichtete am Dienstag).Unterstützung erhielt er dabei von der breiten Mehrheit des Gremiums, das es ebenso wenig nachvollziehbar fand, dass die Maßnahme so viel Zeit beansprucht. Auch ob eine Vollsperrung für den Durchgangsverkehr auf dem nur wenige Meter breiten Gärmersdorfer Weg (AS 27) nötig ist, erschien vielen fraglich. Prompt wurden Erinnerungen an die Schließung der Straße vor zwei Jahren wach. Wobei der Ausschuss nicht die Notwendigkeit von Regenrückhaltebecken und die damit verbundene Kanalanpassung anzweifelte. Aber dafür fünf Wochen die AS 27 in beide Richtungen zu sperren, sei unverständlich.