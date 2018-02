Politik Kümmersbruck

Eigentlich hatte diese Bauausschuss-Sitzungs nur unproblematische Baugenehmigungen auf der Tagesordnung. Doch die wurde aus aktuellem Anlass vom Bürgermeister um ein brenzliges Thema erweitert: Es ging um die vom Landkreis vorgeschlagene zentrale Wildannahmestelle in Theuern - für den Fall des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest im Raum Amberg-Sulzbach.

Es gibt Vorgaben

Post vom Landratsamt

"An dieser Stelle ist diese Annahmestelle nicht vorstellbar", betonte Herbert Breitkopf (SPD). Er wohnt in Theuern und führte ins Feld, dass man die toten Schweine durch die gesamte Ortschaft fahren müsste, um die Annahmestelle zu erreichen. Geradezu paradox sei es, "dass für das Museum und seine Außenstellen rund zehn Millionen Euro für die Sanierung investiert werden" - um es dann durch diese Wild-Annahmestelle zu entwerten.



Warum überhaupt Theuern? Das war eine Kernfrage in der Debatte. Wie man überhaupt auf so eine Standort-Idee komme, wollte Gemeinderat Hans Graf (CSU) wissen. Er schlug stattdessen ein Gelände neben der Kläranlage in Theuern vor. Franz Kölbl (SPD) meinte, man könne doch Räume im aufgegebenen Amberger Schlachthof nutzen. Thomas Pronath (CSU) war der Ansicht, dass das Landratsamt im Landkreis "bestimmt genügende aufgelassene Hallen hat": "Warum muss das auf der grünen Wiese in Theuern an dieser Stelle sein?" (e)