Politik Kümmersbruck

25.09.2017

38

0 25.09.201738

Mit dem Urnengang vom Sonntag hat das gut 20-jährige Gezerre um die Westumgehung ein Ende - vorläufig zumindest. Das Ergebnis des Bürgerentscheids durften die Beteiligten auf dem Schirm haben, bringt aber auch eine neue Konstellation.

Baurecht besteht weiter

Wohin mit den Autos?

Gemeinderat in Neukirchen bestätigt In Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg sehen sich der Gemeinderat und Bürgermeister Winfried Franz (SPD) bestätigt. "Wir haben jetzt ein klares Votum", bilanzierte der Rathauschef am Tag nach dem Bürgerentscheid. Wie berichtet, waren die Neukirchener aufgerufen zu entscheiden, ob sich am Ortsrand ein Supermarkt ansiedeln soll oder nicht. Eine große Mehrheit sprach sich am Sonntag für das Vorhaben aus. "Das Bebauungsplanverfahren geht jetzt weiter", erklärte Franz das bevorstehende Prozedere. "Wir müssen nun schauen, in welchem Stadium wir es wieder aufnehmen und fortsetzen." Wann und wie das Projekt umgesetzt werde, könne er jetzt noch nicht genau sagen. Zunächst einmal sei ja nur der Weg für die Planungen frei. Läuft alles nach Plan und tauchen keine unvorhergesehen Schwierigkeiten auf, könnten die Bauarbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2018 beginnen, gab Franz eine vorsichtige Schätzung ab. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass sich die zuletzt emotional geführten Debatten wieder versachlichen. "Im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass wir die Objektivität bewahren." Wunsch und Ziel des Gemeinderates sei es, die Attraktivität von Neukirchen zu steigern. Die Befürworter des Projektes gingen ja davon aus, dass der Supermarkt auch Kunden aus den umliegenden Orten in das Dorf lockt und auch die heimischen Bäcker und Metzger vom vergrößerten Kundenkreis profitieren. (upl)

Am Tag danach hat es weder Sieger noch Besiegte, weder Gewinner noch Verlierer gegeben. Dafür viel Gesprächsstoff, fast geriet die Bundestagswahl ins Hintertreffen. Befürworter und Gegner haben den Ausgang offenkundig akzeptiert. Die vorherrschende Meinung könnte sein: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Denn es ging diesmal um nichts anderes, als um die Frage, ob die Westumgehung in kommunaler Sonderbaulast der Gemeinde gebaut werden soll.Die Kümmersbrucker hat das brennend interessiert, immerhin haben sich nahe 80 Prozent an der Beantwortung der Frage beteiligt: 3341 Bürger (53,5 Prozent) waren gegen einen Bau unter solchen Vorzeichen, 2904 (46,5 Prozent) waren dafür. Resümee: Kümmersbruck wird nicht bauen. Ein aussagekräftiges Ergebnis, mit dem die Gemeinde ein Meinungsbild hat. Jetzt hat, wenn man so will, der weiß-blaue Freistaat die (Bau-)Hohheit über die Verlegung der Staatsstraße 2165. Wie es jetzt weitergeht? Das Baurecht besteht nach wie vor, ein Jahr lang ist das Ergebnis vom Sonntag absolut bindend, weitere Entscheidungen müssten vor dem Hintergrund des Bürgerentscheides auf den Weg gebracht werden.Für Josef Roggenhofer (IG Ortsdurchfahrt entlasten) ist das Ergebnis bitter. "Jetzt müsste halt Druck auf die Staatsregierung aufgebaut werden, damit die Straße noch gebaut wird, aber das wird vor 2025 nicht geschehen", vermutet er. Die Gemeinde müsse sich nun Gedanken machen, welche Alternativen es gebe, um die Anwohner zu entlasten. Eine direkte Verbindung von der Kümmersbrucker Siedlung zum Kaufland fiel Roggenhofer da spontan ein. Umgehungs-Befürworter Manfred Moser sieht im Votum eine Entscheidung, die es zu akzeptieren gelte. "Es war aber auch keine Entscheidung für oder gegen die Westumgehung, es ging nur darum, ob die Gemeinde selbst bauen soll unter den gegebenen finanziellen Voraussetzungen", betont er. Die Straße müsse "trotzdem und jetzt unter der Regie des Freistaates als Straßenbaulastträger" gebaut werden.Bürgermeister Roland Strehl äußerste zunächst seine Freude über die hohe Wahlbeteiligung von 78 Prozent. "Die Menschen haben sich, meist zum ersten Mal, sehr intensiv mit dem Großprojekt befasst und sich eine Meinung gebildet", sagt Strehl. "Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist eindeutig." Aus vielen Gesprächen wisse er, dass die Gründe für das Nein-Votum vielfältig gewesen seien. Es sei insbesondere das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Frage gestellt worden: Großer Eingriff in die Natur, ein riesiger finanzieller Kraftaufwand für die Gemeinde, andererseits ein überschaubarer Entlastungseffekt."Für die Gemeinde ist durch den Entscheid ein klarer Auftrag entstanden", stellt Strehl fest: Die Verantwortung für den Bau der Umgehungsstraße werde an den Freistaat zurückgegeben. Die Gemeinde allerdings müsse nun Überlegungen anstellen, wie sie mit dem Verkehr in der Ortsdurchfahrt umgeht. "Meiner Meinung nach muss dabei das Ziel sein", ließ Strehl wissen, "den vorhandenen Verkehr fließender durch den Ort zu führen". Er werde dem Gemeinderat vorschlagen, zügig ein Verkehrskonzept für den innerörtlichen Verkehr ausarbeiten zu lassen.