Politik Kümmersbruck

25.07.2017

25.07.2017

Kreisrat Sebastian Schärl gibt nach über 30 Jahren den Vorsitz des Arbeitskreises Umweltsicherung und Landesentwicklung (AKU) im CSU Kreisverband Amberg Sulzbach ab. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder des Arbeitskreises den Hohenburger Bürgermeister Florian Junkes.

Folgen für den Landkreis

Neuwahl Zum Nachfolger von Sebastian Schärl wählten die Mitglieder des Arbeitskreises Umweltschutz der CSU den Hohenburger Bürgermeister Florian Junkes. Seine zwei Stellvertreter sind Bürgermeister Markus Dollacker aus Ensdorf und Helmut Kraus aus Kümmersbruck.



Schriftführer ist Gerhard Schärl. Zu Beisitzern wurden Hans Braun aus Hahnbach, Franz Richter aus Rieden, Sebastian Schärl aus Hohenburg, Hans Seitz aus Hohenburg, Bürgermeister Roland Strehl aus Kümmersbruck, Brigitte Trummer aus Hahnbach und Paul Wied aus Kümmersbruck gewählt.



Delegierte zur Bezirksversammlung sind: Hans Braun, Hahnbach; Markus Dollacker, Ensdorf; Florian Junkes, Hohenburg; Helmut Kraus, Kümmersbruck; Franz Richter, Rieden. Ersatzdelegierte: Sebastian Schärl, Hohenburg; Hans Seitz, Hohenburg; Roland Strehl, Kümmersbruck; Brigitte Trummer, Hahnbach und Paul Wied aus Kümmersbruck.



Delegierte zur Landesversammlung sind Markus Dollacker aus Ensdorf und Helmut Kraus aus Kümmersbruck. Ersatzdelegierte sind Sebastian Schärl aus Hohenburg und Franz Richter aus Rieden. (bö)

Haselmühl. "Groß sind die Fußstapfen, die Sebastian Schärl hinterlässt, sagte MdL Harald Schwartz. "Du hast gestaltet, über Jahrzehnte Aktionen ins Leben gerufen und unsere Themen von Klimaschutz und Energiewende unter die Menschen gebracht." In seinem Rückblick betonte Sebastian Schärl, dass verschiedene Umweltthemen das Engagement des Arbeitskreises in den drei Jahrzehnten bestimmt haben. Ein letztes Mal stand auch in seinem Bericht das Thema Klimaschutz im Vordergrund."Dass es schwierig ist, hier etwas zu erreichen, haben wir erst in den vergangenen Wochen mit dem Austritt der Amerikaner aus dem Klimaschutzabkommen gesehen". Doch das solle nicht davon abhalten, den Klimaschutz als eines der Top-Themen in der Diskussion zu halten, erklärte Schärl.Was auf den ersten Blick vor allem global bedeutsam und weit weg erscheint, habe unmittelbar mit dem Landkreis zu tun. "Wirklicher Klimaschutz und die Bewahrung unserer Schöpfung können nur gelingen, wenn wir auf allen Ebenen entschlossen handeln und wenn alle Verantwortung für den Klimaschutz und die Energiewende übernehmen", so Sebastian Schärl.Als Vorbild hob Schärl die AOVE-Gemeinden hervor. Dort vermitteln Aktivitäten, wo angesetzt werden kann, damit "unsere Reise in die Zukunft ohne fossile Energieträger und Atomkraft im Landkreis gelingt". Er forderte noch mehr Tempo beim Klimaschutz, weil daran viele andere Themen hängen, wie Naturschutz, Armutsbekämpfung in Afrika, Entwicklungschancen in vielen Ländern der Dritten Welt.Bei der Diskussion über die Fortschreibung des Landkreisleitbildes, das derzeit erarbeitet wird, hob er positiv hervor, dass bereits ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Wertewandels in der Energiewende, in der Gesellschaft und Wirtschaft spürbar sei.