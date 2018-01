Politik Kümmersbruck

11.01.2018

Früher hätte man salopp Blaulicht und Sirene gesagt oder auch Martinshorn, heute heißt das im Behördendeutsch "Sondersignalanlage". Und eine solche benötigt die Feuerwehr Theuern für ihren Mannschaftstransportwagen (MTW).

Bürgermeister bremst

Mehr Licht für Halle

Von den 25 000 Euro Gesamtkosten - im Juli 2017 von der Gemeinde "fast neu" gekauft - trägt die Wehr selbst 5000 Euro. Was noch fehlte, war besagte Sondersignalanlage. Eine solche gebraucht zu bekommen, war nicht möglich. Jetzt musste eine neue beschafft werden, die zusätzlich zu den Anschaffungskosten für den MTW 6353 Euro kostet. Nun hat die FFW Theuern angefragt, ob die Kommune die Kosten dafür übernähme. Ohne große Diskussion stimmte der Gemeinderat dem Ansinnen zu.Das Naherholungsgebiet Vilsaue in Kümmersbrucks Mitte sollte mit Outdoor-Fitness-Geräten ausgestattet werden, um den Freizeitwert zu erhöhen. Das würde die Attraktivität des Gebietes steigern, zugleich wäre es ein Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Das findet die CSU-Fraktion. Sie hat deshalb einen Antrag gestellt. Nach Meinung von Sprecher Markus Graf könnte man zunächst mal mit ein oder zwei kleineren Geräten einsteigen, danach böte sich eine entsprechende Erweiterung je nach Akzeptanz an.Dem Antrag steht der Gemeinderat durchaus wohlwollend gegenüber, die Modalitäten allerdings wären noch zu klären. Manfred Moser (SPD) ging schon einen Schritt weiter, er könnte sich zu den Geräten "Wasserspiele" für Kinder vorstellen, Monika Rambach (SPD) hätte bei dieser Gelegenheit gleich Tische und Bänke mit aufgestellt. Monika Paintner (CSU) hat angeregt, nicht mit unattraktiven Geräten einzusteigen, sondern gleich die ersten beiden Sport-/Spielgeräte attraktiv zu gestalten, um das Interesse zu wecken.In die allgemeine Euphorie nicht so recht einstimmen mochte Veronika Frenzel (SPD). Sie wies darauf hin, dass an den Outdoor-Fitness-Geräten in Theuern wenig Interesse bestünde: "Ich habe dort noch niemanden turnen sehen." Danach wurde die Verwaltung angewiesen, eine entsprechende Planung vorzulegen, sie habe auch zu prüfen, ob Förderfähigkeit möglich ist. Im Haushalt sollen dann rund 25 000 Euro für die Gesamtmaßnahme eingestellt werden.Rund 20 000 Euro sollen im Haushalt als Mittel zur Beschaffung eines zweiten Toilettenwagens für Vereine und Verbände im Gemeindebereich bereitgestellt werden. Schon jetzt lägen diverse Anfragen von Veranstaltern auf Bereitstellung des gemeindlichen Toilettenwagens für Feste vor, sagte Antragsteller Markus Graf (CSU). Weil aber in den Sommermonaten immer mehr Feste auf ein Wochenende fallen und der zur Verfügung stehende Wagen meist vergeben ist, sagte Graf: "Ein zweiter Toilettenwagen wäre vonnöten.""Nicht in der Größenordnung wie bisher", entgegnete Bürgermeister Roland Strehl (CSU). Damit konnte sich das Gremium auch anfreunden. Wie die Leih- oder Mietgebühren gestaltet werden sollen, wird noch zu besprechen sein.Alles klar war im Gemeinderat, als es um die Umrüstung der Innenbeleuchtung in der Rudolf-Scheuerer-Halle ging. Hier fasste das Gremium einen Grundsatzbeschluss. Schon im September 2017 hatte eine Fachfirma Kosten ermittelt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung angestellt. Demnach gab es zwei Möglichkeiten: Zum einen würden die Kosten für Präsenz- und Tageslichtsteuerung bei einer Amortisierung von acht Jahren 108 506 Euro (förderfähig bis zu 30 Prozent) betragen. Zum anderen müssten an Kosten ohne Präsenz- und Tageslichtsteuerung 87 785 Euro aufgewendet werden - bei einer Amortisation von 13 Jahren, ohne förderfähig zu sein.Der Gemeinderat beschloss die Erneuerung der Beleuchtung in der förderfähigen Variante mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung. Die Planung kann nun in Auftrag gegeben werden. Die Verwaltung soll die Bezuschussung beantragen.