Politik Kümmersbruck

18.07.2017

38

0 18.07.201738

"Das Ratsbegehren Staatsstraße oder Umgehungsstraße hat in der Gemeinderatssitzung eine lebhafte Diskussion über den Antrag ausgelöst." Mit diesen Worten begann Fraktionsvorsitzender Manfred Moser die Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Haselmühl/Kümmersbruck. Das Ratsbegehren wird mit einem Stimmergebnis aus der Gemeinderatssitzung von 13:12 am Sonntag, 24. September, mit der Bundestagswahl gemacht. Es ist fraglich, wie die Gemeindebürger, die nicht direkt von der Westumgehung betroffen sind, abstimmen werden, gab Moser zu bedenken. Er informierte laut einer Pressemitteilung weiter, dass es bei der Westumgehung bei 80 Prozent Förderung bleibe.

Der ganze Landkreis lacht bereits über die CSU Kümmersbruck. Alt-Bürgermeister Richard Gaßner

Alt-Bürgermeister Richard Gaßner kritisierte, dass hier ein Vertragsbruch in Vorbereitung sei. Es sei bereits ein Beschluss gefasst worden, dass die Gemeinde Kümmersbruck die kommunale Bauträgerschaft übernehme - bei einer 80-prozentigen Förderung. Das staatliche Bauamt habe nach dieser Vereinbarung bereits geplant. "Und jetzt will sich der Vertragspartner Gemeinde einfach verabschieden. Der ganze Landkreis lacht bereits über die CSU Kümmersbruck", so Gaßner. "Die rechtliche Situation der Gegner wurde bereits zwei Mal verwaltungsgerichtlich überprüft und ist somit ausgereizt. Jetzt muss das Recht auf gesundes Wohnen der Anwohner anerkannt und umgesetzt werden." Es solle nunmehr eine "IG Ortsumgehung jetzt" initiiert werden. Der Vorstand war sich jedoch einig, dass die Beteiligten, also die Anwohner, die es betreffe, sich für einen Erfolg mehr engagieren müssen. SPD-Vorsitzender Markus Bayer wies ausdrücklich darauf hin, dass jeder, der die besagten Straßen in der Gemeinde benutzt, auch das Problem Westumgehung etwas angehe.Moser machte darauf aufmerksam, dass das Thema Westumgehung bereits seit 25 Jahren im Gemeinderat kursiere und damals von der CSU-Fraktion auch vehement gefordert wurde. Alle Fakten, die für oder gegen die Westumgehung sprechen, haben sich seitdem nicht verändert. Es seien regelmäßig Tauschflächen erworben worden. Zudem wurde mit den zwei Gerichtsverfahren, Planungen und einem Planfeststellungsbeschluss von knapp 1000 Seiten bereits ein "enormer Apparat" in Gang gesetzt, welcher mit erheblichen Kosten verbunden war. Dieser könnte durch das Ratsbegehren gefährdet sein. "Diese Gelder wären dann in den Sand gesetzt", so Moser. Er wies außerdem darauf hin, dass selbst, wenn beim Ratsbegehren mit "Nein" gestimmt wird, die Straße doch irgendwann gebaut werden könnte. Ein Baurecht gelte für die nächsten fünf Jahre und sei um fünf weitere verlängerbar. Eventuell baue der Freistaat die Westumgehung dann in Eigenregie. Dann würden aber nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Die Gemeinde hingegen könnte als Verantwortliche Institution mehr auf die Gesundheit der Bürger achten, wie beim Schallschutz. Die Kommune müsste 20 Prozent berappen, so Moser. Das entspreche bei einer Kostenschätzung von 30 Millionen Euro (Stand: Mai 2017) einer Summe von sechs Millionen Euro. Hiervon wären die bereits erworbenen und bezahlten Tauschgrundstücke abzuziehen. Außerdem könne man die Kosten auf zwei bis drei Haushaltsjahre aufteilen.Vorstandsmitglied Hans Hartinger gab zu bedenken, dass es den Bürgern darum gehen könnte, ob und wie weit sie sich an den Kosten beteiligen müssen. Er bezeichnet das "Spiel der CSU" als "Machterhaltung", wobei es seiner Meinung nach seitens der CSU nur darum gehe, das Bauvorhaben zurückzustellen und in einer nächsten Periode anzugehen. "Von der CSU sind bestimmt nicht alle gegen das Bauvorhaben Westumgehung, denn in früheren Abstimmungen haben sie auch teilweise für diesen Bau gestimmt", so Hartinger. Moser hält das Ratsbegehren für eine "sichere demokratische Vorgehensweise". Beim jetzigen Verfahrensstand käme diese jedoch Jahre zu spät, wird er in der Presseinfo zitiert.