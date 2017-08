Politik Kümmersbruck

20.08.2017

30

0 20.08.201730

"Unser Ziel heute ist, Meinungen von Bürgern und direkten Anwohnern zu Westumgehung und Ratsbegehren aufzufangen." So begrüßte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Markus Bayer Interessierte zum nunmehr fünften Feierabendseidl am Schlossplatz in Haselmühl.

Auch Köfering

Extreme Verkehrslage

Haselmühl. "Dieser Ort ist direkt betroffen, wenn man sieht, wie viele Autos sogar Sonntagabend vorbeifahren", so Bayer. Allerdings waren nur wenig Gäste gekommen. Einer davon kritisierte, er habe auf Briefe ans Rathaus nie Antworten erhalten. Er vermutete, dass die Gemeinde alle Versuche, sich zu beschweren und Probleme darzulegen, unterdrücke. Die Westumgehung sei aber dringend nötig. Denn als Anwohner am sogenannten Kuhberg könne man wegen des Verkehrs morgens nicht länger als 5 Uhr schlafen.Gemeinderätin Monika Rambach sagte dazu, dass das Gremium in keiner Sitzung solche Briefe erhalten habe. "Die CSU hat nur noch das Ratsbegehren als Rettung", so Bayer. Es bestehe die Gefahr, dass Unbetroffene beim Ratsbegehren eher an den Naturschutz dächten als an die vom Verkehr belasteten Menschen. Ein weiterer Bürger meinte, es sei schwierig, sich die genaue Trasse der Westumgehung vorzustellen, wenn man diese nur auf der Karte sehe.Gemeinderat Franz Kölbl legte dar, dass von den Problemen auch die Köferinger direkt betroffen seien - insbesondere hinsichtlich der bevorstehenden Verlegung der Firma Grammer nach Ursensollen. Die Arbeits- und Herstellungsmaßnahmen würden direkt durch den Ort führen.Eine Anwohnerin schilderte Probleme mit Abgasen und Schadstoffen: "Es stinkt zu Stoßzeiten und ist extrem laut", klagte sie und kritisierte, dass Autos zu schnell unterwegs seien. Ein weiterer Sprecher bemängelte blockierte Kreuzungen im Feierabendverkehr. Für Rettungskräfte sei ein Passieren teils unmöglich.Gemeinderat Hans Hartinger erläuterte, es gehe beim Ratsbegehren lediglich darum, ob sich die Gemeinde mit 20 Prozent an den Kosten der Westumgehung beteiligen soll, nicht jedoch, ob sie gebaut wird oder nicht. "Es ist erschreckend, dass die Anwohner resigniert haben", so Hartinger und ergänzte: "Wir stehen nach wie vor hinter der Westumfahrung. Das Ratsbegehren zusammen mit der Bundestagswahl ist vom Bürgermeister so eingefädelt, dass möglichst viele auch nicht direkt Betroffene mit abstimmen.""Das Baurecht ist durch, so dass man direkt loslegen könne", klärte Vorsitzender Bayer weiter auf. Halte sich die Gemeinde aus dem Bau raus, projektiere der Freistaat Bayern "so wie er will, und wann er will". Laut Bayer würden auf die Gemeinde anteilig rund sechs Millionen Euro an Kosten zukommen. Für ihn eine zu stemmende Größenordnung.Der Vorsitzende unterstrich, dass mit der Westumgehung ein entspannteres Wohngebiet geschaffen werden könne. Angesichts der extremen Verkehrslage würden heute keine jungen Familien in das betroffene Gebiet ziehen wollen. Bayer wies auf eine Infoveranstaltung am Mittwoch, 13. September, in der Mehrzweckhalle zur Westumgehung hin und auf eine Trassenbesichtigung am Freitag, 15. September.