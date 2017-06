SPD will in einer Veranstaltung die Bürger informieren

"Die Klage eines Bürgers aus der Gemeinde Kümmersbruck gegen die geplante Westumgehung wurde kürzlich vom Verwaltungsgericht Regensburg abgewiesen, was für uns und die Westumgehung sehr positiv ist." Dieses Statement gab der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Haselmühl/Kümmersbruck, Markus Bayer, in der Vorstandssitzung ab. Für diese Westumgehung soll nun ein sogenanntes Ratsbegehren (eine Bürgerbefragung) gemacht werden. Fraktionsvorsitzender Manfred Moser regte an, dass hier dann nur diejenigen Anlieger, die direkt betroffen sind, befragt werden sollten. Altbürgermeister Richard Gaßner stellte in den Raum, dass es jedoch sehr schwierig sei, zu beurteilen, wer denn genau Anlieger und Betroffener der Westumgehung sei. Weiter sei es schwierig, das Ratsbegehren rechtlich korrekt zu formulieren. "Die Bürger werden auch teilweise falsch oder zu wenig informiert, zum Beispiel beim Unterhalt oder bei den Kosten der Baumaßnahme", kritisierte Gemeinderatsmitglied Franz Kölbl.

Bayer teilte mit, dass die SPD die Bürger in einer Veranstaltung aufklären möchte. Informiert werden soll vor allem auch darüber, welche Kosten hier der Staat oder die Gemeinde tragen, heißt es seitens der SPD weiter. Denn auch Vorstandsmitglied Hans Hartinger ist der Meinung, dass es den Bürgern nicht hauptsächlich um das Thema Westumfahrung, sondern um deren Finanzierung geht. Der kürzlich von der CSU in den Haushalten verteilte Flyer wurde ebenfalls diskutiert. Fraktionsvorsitzender Moser kritisierte hier, dass von den vielen angepriesenen Themen tatsächlich nur zwei Sachen, nämlich die öffentliche Toilette und der Umbau des Hallenbads KA2, von der CSU initiiert wurden. "Die anderen Themen wurden bereits unter Bürgermeister Gaßner angestoßen."Am 25. Juni findet in Penkhof ab 14.30 Uhr das Sommerfest statt. Ab 15.30 Uhr spielt der Musikverein.