Politik Kümmersbruck

13.12.2017

13.12.2017

Es wäre ein Stückchen mehr Freizeitqualität für Theuern, man könnte damit auch die renaturierte Vils aufwerten und einem größeren Publikum vor Augen führen, und schließlich hätte Theuern einen neuen Rundwanderweg.

Darauf zielte in der Sitzung des Gremiums ein Vorschlag von Gemeinderätin Veronika Frenzel (SPD) ab, die auch gleich mit einem fertigen Konzept aufwarten konnte. Frenzel, bekennende Gassi-Geherin in Theuern, hat folgende Anregung für die Strecke: Beginn beim Kneipp-Becken, über den bereits bestehenden Fußweg bis zur Castnerstraße, dann über die neue Straße entlang der Vils und vor dem Kulturschloss den bestehenden Weg weiterführen hinauf bis zum kombinierten Rad- und Fußweg, womit der Rundwanderweg am Radl-Bahnhof vorbei zurück zum Kneipp-Becken geschlossen wäre.Laut Frenzel wäre dies darüberhinaus eine treffliche Gelegenheit, entsprechend gut platzierte Informationstafeln über Flora und Fauna aufzustellen. Und, ihrer Meinung nach, ein Nebeneffekt: man könnte zusätzlich noch Skulpturen einheimischer Künstler aufstellen.Es wäre ein "wichtiger Beitrag zu einem verstärkten Empfinden für die Attraktivität der rückgeführten Natur" fand Fraktionssprecher Manfred Moser. Man müsse, gerade jetzt nach der umfassenden Neugestaltung im Umfeld der neuen Brücke, der Landschaft wieder zu ihrem Recht verhelfen. Der Gemeinderat verschloss sich der Argumentation nicht.Bürgermeister Roland Strehl sah darin auch noch eine ideale Wandermöglichkeit für Familien: "Wir sehen das positiv", urteilte der Bürgermeister und "wir möchten das auch haben und steigen in die weiteren Planungen ein", bekundete er.Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer kündigte an, dass die Gemeinde ihre Aktion "Kostenlose Müllsäcke" auch in 2018 weiterführen möchte, der Gemeinderat hat dem zugestimmt. Bekanntlich hält die Gemeinde Kümmersbruck kostenlose Müllsäcke bereit, davon wurden im Jahr 2016 insgesamt 508 und bis dato 2017 insgesamt 422 ausgegeben. 275 (349 im Jahr 2016) gingen heuer an Bedürftige. 147 Müllbeutel bekamen bis dato Familien mit zwei Kindern unter vier Jahre (2016 waren es 159).