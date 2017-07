Politik Kümmersbruck

06.07.2017

Soll Kümmersbruck eine Umgehung bekommen? Bürgermeister Roland Strehl hatte schon mehrfach angekündigt, dies die Bürger entscheiden zu lassen. Das von ihm und der CSU-Fraktion geplante Ratsbegehren war jetzt Thema im Gemeinderat.

Strehl kündigte an, "den Antrag der CSU-Fraktion voll inhaltlich zu unterstützen", womit er sich hinter das Ratsbegehren stellte. Die Westumgehung sei vom Baukörper wie auch von der Finanzierung her "so außergewöhnlich, ja eigentlich schon gigantisch, dass ich eine aktive Beteiligung der Bevölkerung für absolut unabdingbar halte".Strehl wünscht sich, dass sich die Bürger intensiv mit diesem Thema befassen, denn "es wäre eine der größten Tiefbaumaßnahmen in unserer Region". Die Straße wäre 5,75 Kilometer lang, von der Abzweigung Ebermannsdorf bis zu Einmündung in die Amberger Werner-von-Siemens-Straße. Dafür würde eine Baufläche von 33,7 Hektar (337 000 Quadratmeter) benötigt, von denen 8,7 Hektar versiegelt wären. Der Plan sehe auf der Strecke acht Brücken unterschiedlicher Dimension und mehrere Regenüberlaufbecken vor. Um die Baumaßnahme zeitnah zu realisieren, habe sich die Gemeinde Kümmersbruck verpflichtet, die Straße in kommunaler Sonderbaulast selbst zu errichten. Sie übernehme also anstelle des Freistaats die Bauträgerschaft, erhalte dafür aber Zuwendungen.Die aktuelle Kalkulation liege mit Nebenkosten bei 30 Millionen Euro, der Gemeinde sei eine Förderung von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Kümmersbruck rechne deshalb mit einem Eigenanteil von sechs Millionen Euro. Die Westumgehung würde das Gesicht der Heimat verändern, merkte Roland Strehl an. Die Entlastung vom Durchgangsverkehr müsse mit hohem Flächenverbrauch und viel Geld erkauft werden. Gleichwohl dürften von Lärm und Abgas geplagte Anwohner der Ortsdurchfahrt eine Lösung ihres Problems erwarten: "Jetzt sollen die Bürger die Möglichkeit bekommen, mitzuentscheiden, ob die Westumgehung Kümmersbruck die Lösung ist."