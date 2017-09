Sport Kümmersbruck

Amberg. Es ist schon ein bisschen her, da hatte die DJK Ursensollen eine dritte Mannschaft im Fußball-Spielbetrieb und wenn man noch ein bisschen weiter zurückblickt, da tummelten sich auch beim SV Kemnath drei Herrenmannschaften in einer Saison.

Während wir mit der ersten und zweiten Mannschaft in der jeweiligen Liga bestehen wollen, möchten wir mit der dritten Mannschaften vor allem durchhalten. Oliver Eckl, Trainer beim ASV Haselmühl

Nun wagt sich der ASV Haselmühl mit drei Teams an dieses Experiment - in Zeiten, in denen immer mehr Vereine über mangelnde Akteure klagen, ist das ein ganz besonderes Phänomen. Der ASV Haselmühl ist ein Traditionsverein in der Region, der im Laufe seiner langen Geschichte viele sportliche Erfolge vorweisen konnte, die ihn im Herren- und Juniorenbereich sogar bis auf die Bezirksebene führten. Aktuell spielen die Vilstaler Kreisliga und mit der Reserve in der A-Klasse: Diese beiden Ligen sollen auf alle Fälle erhalten werden und man wäre beim ASV zufrieden, wenn diese Teams sich im Mittelfeld der Liga platzieren könnten, so Trainer Oliver Eckl.Die dritte Mannschaft in der B-Klasse hat dagegen einen etwas anderen Status. In der vergangenen Saison kristallisierte sich heraus, dass aufgrund des großen Kaders beim ASV Haselmühl regelmäßig sechs oder sieben Spieler gar nicht auflaufen konnten. Das macht gerade ein junger Fußballer natürlich nicht sehr lange mit und um diese Situation zu verbessern, wurde diese dritte Mannschaft ins Leben gerufen. Neben einigen jungen Akteuren ergänzen Spieler im Alter zwischen 30 und 37 Jahren diese Mannschaft, die teilweise auswärts arbeiten und leben und am Wochenende dann die Fußballarmada des ASV Haselmühl verstärken."Zusätzlich haben wir mit den AH-Spielern des TSV Kümmersbruck und des ASV noch eine weitere personelle Option, die wir aber bisher noch gar nicht ziehen brauchten", freut sich der Übungsleiter, der auf eine starke Mannschaft bauen kann: "Bepp" Hammer wird beim Verein auch als Vater des Erfolges bezeichnet, da er sich als Spartenleiter um die gesamten Rahmenbedingungen und die Logistik für die drei Mannschaften kümmert. Dazu hat Eckl mit Florian Schafberger (ASV Haselmühl II, A-Klasse) und Michael Jobst (ASV III, B- Klasse) noch zwei Trainer mit im Boot, für die er nur lobende Worte findet: "Während wir mit der ersten und zweiten Mannschaft in der jeweiligen Liga bestehen wollen, möchten wir mit der dritten Mannschaften vor allem durchhalten."Der erste Sieg am vergangenen Wochenende kam für dieses ausgelobte Ziel genau zur rechten Zeit und wurde auch ausgiebig gefeiert. "Denn", so weiß der Trainer, "jetzt kommt langsam die Schlechtwetterphase und da kann es ganz schön eng werden."Derzeit tummeln sich dienstags so um die 20 Fußballer und freitags so etwa 25 Sportler im Herrentraining: Eine gute Bilanz, aber mehr werden es im Herbst wohl nicht mehr werden. Dazu hat die erste Mannschaft gerade wieder einmal Verletzungssorgen, da rücken natürlich Spieler aus der Reserve in das Kreisligateam und aus der B-Klasse in die A-Klassenmannschaft."Schwierig wird es auch, wenn alle drei Mannschaften an einem Tag spielen sollten, aber es wäre für uns auch wichtig, mit dem ASV Haselmühl III das Spieljahr durchzuhalten, zumal nach dieser Saison wieder ein halbes Dutzend junger Spieler in den Herrenbereich nachrücken", so Eckl, der das Experiment gelingen lassen möchte.