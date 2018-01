Sport Kümmersbruck

23.01.2018

Mit dem bisher besten Abschneiden bei einer bayerischen Meisterschaft im Futsal überraschten die B-Juniorinnen der JFG Mittlere Vils. Dabei waren die Kümmersbruckerinnen ganz nah dran an einer Sensation.

Futsal Bayerische Hallenmeisterschaft



der B-Juniorinnen



Gruppe A



1. FC Bayern München 11:4 9



2. FC Ingolstadt 04 4:4 5



3. SpVgg Greuther Fürth 3:3 5



4. FFC Wacker München 3:6 4



5. ETSV Würzburg 4:8 3



Gruppe B



1. 1.FC Nürnberg 4:0 10



2. SV 67 Weinberg 5:4 7



3. JFG Mittlere Vils 4:5 4



4. TSV Schwaben Augsburg 2:2 4



5. 1.FC Passau 3:7 3



Halbfinale



Bayern München - Weinberg n.S. 2:4



FC Ingolstadt 04 - 1.FC Nürnberg 0:2



9. Platz: Würzburg - Passau n.S. 1:3



7. Platz: FFC München - Augsb. n.S. 2:1



5. Platz: Greuther Fürth - Mittlere Vils 2:0



3. Platz: FC Bayern - Ingolstadt 3:0



Finale: Weinberg - 1.FC Nürnberg 0:1

Im Auftaktspiel gegen den Landesligisten FC Passau drehte die Mannschaft von Trainer Andreas Linke nach einem 0:1-Rückstand durch zwei Treffer von Hannah Grünwald sowie einem Freistoßtreffer von Selina Pohl die Partie.Diese ersten drei Punkte beflügelte die junge Mannschaft sichtlich, und so ging man hochkonzentriert und selbstbewusst in die zweite Partie des Tages gegen den Titelverteidiger aus Nürnberg. Aber 30 Sekunden vor Spielende, als die knapp 500 Zuschauer sich schon auf ein Remis eingestellt hatten, unterlief ausgerechnet der an diesem Tag überragend haltenden JFG-Keeperin Franziska Spies ein folgenschwerer Fehler im Spielaufbau. Club-Stürmerin Tessa Groitl erzielte den Siegtreffer für die Franken - bitter für die Oberpfälzerinnen. Doch zeigten die Spielerinnen um Kapitänin Nina Hefner Moral und präsentierten sich gegen des TSV Schwaben Augsburg gut erholt. Mit einem 0:0 konnte man erneut punkten und hatte dabei sogar noch Pech, als Cennet Oruc nach einem platzierten Schuss am Pfosten des Augsburger Tores scheiterte. Im letzten Gruppenspiel gegen den SV 67 Weinberg kamen nach 0:1-Rückstand durch Cennet Oruc nach einem Doppelpass mit Lisa Batek zum Ausgleich. Damit waren der SV 67 Weinberg und die Vilspanther nach Spielende nicht nur punkt-, sondern auch exakt torgleich. Somit musste ein Sechsmeterschießen über den Einzug ins Halbfinale entscheiden, für das sich kurz zuvor bereits der FC Bayern München qualifiziert hatte. Ein "Lotteriespiel" also, das der SV 67 Weinberg gewann.Für die Kümmersbruckerinnen war danach im abschließenden Platzierungsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth spürbar die Luft draußen, und mit 0:2 gegen den Tabellenführer der Bayernliga beendete man dieses Turnier mit einem sechsten Platz - ein toller Erfolg für die jüngste Mannschaft bei dieser Bayerischen Meisterschaft.