Sport Kümmersbruck

07.11.2017

4

0 07.11.2017

B-Juniorinnen Bayernliga

JFG Mittlere Vils 1:0 (0:0) SV FrauenbibergTor: 1:0 (43.) Selina Pohl - SR: Thomas Ehrnsperger (1. FC Rieden) - Zuschauer: 75Im Kellerduell gegen das Schlusslicht feierten die Vilspanther ihren ersten Saisonsieg. Von Beginn an war es ein temporeiches Spiel, der strömende Regen machte es jedoch beiden Teams zunehmend schwerer, auf dem rutschigen Boden noch ein technisch gutes Kombinationsspiel aufzuziehen. So entwickelte sich zusehends ein regelrechtes Kampfspiel, klare Chancen blieben jedoch Mangelware. Drei Minuten nach der Pause dann der entscheidende Treffer: Nach einer scharfen Hereingabe von Katharina Köhler fackelte Stürmerin Selina Pohl nicht lange und beförderte den Ball per Direktabnahme in die Maschen. Die Gäste erhöhten noch einmal den Druck, doch außer einigen brenzligen Freistößen sprangen dabei kaum zwingende Chancen heraus. Die Vilspanther hingegen versäumten bei einigen Kontern den Sack endgültig zuzumachen. Durch den knappen Sieg vergrößerten die Oberpfälzerinnen den Abstand auf den SV Frauenbiberg auf fünf Punkte und können damit am Samstag, 11. November, mit gestärktem Selbstvertrauen zum FC Ingolstadt 04 reisen.