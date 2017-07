Sport Kümmersbruck

19.07.2017

6

0 19.07.2017

Erfolgreicher Auftritt der Kümmersbrucker Nachwuchsjudokas bei den Oberpfalzmeisterschaften. Sie holen dreimal Gold und einmal Bronze.

In Vohenstrauß traf sich am Samstag die Judojugend U 10/U 12, um die Oberpfalzmeister zu ermitteln. In der Klasse U 10 trat Johanna Bartmann zu ihrer ersten Meisterschaft für den JKC Kümmersbruck an. Souverän gewann sie ihre ersten beiden Kämpfe. Im entscheidenden Duell gegen Anna Zenkert (1. FC Miltach) geriet sie zu Beginn in Rückstand, den sie jedoch zeitnah ausglich. Erst in den letzten fünf Sekunden setzte Bartmann den entscheidenden Wurf an und sicherte sich den Titel. In der U 12 war die Titelverteidigung das erklärte Ziel von Anna Birgmann. Abgeklärt und ohne großen Aufwand entschied sie alle Kämpfe ohne Gegenwertung für sich und sicherte so ihren dritten Titel.Bei den Jungs U 12 erkämpfte sich Richard Kubiak als Wettkampfneuling nach zwei knappen Niederlagen noch den dritten Platz und stand ebenfalls auf dem Podest. Matthias Scherer trat zur Titelverteidigung an. Souverän gewann er seine Pflichtkämpfe und wurde mit der Goldmedaille belohnt. Auch zwei Freundschaftskämpfe gegen gegnerlose Athleten aus den höchsten Gewichtsklassen entschied er noch für sich.Insgesamt war es ein erfreulicher Wettkampftag in Vohenstrauß, auch für Trainerin Simone Hirsch.