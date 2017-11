Sport Kümmersbruck

06.11.2017

Theuern. Mit 0:4 fiel die erste Auswärtsniederlage des TSV Theuern in der Frauenfußball-Landesliga Süd zu deutlich aus. Auf dem ungewohnten Kunstrasen beim Aufsteiger SC Amicitia München nutzten die Gastgeberinnen jede Unachtsamkeit in der Defensive konsequent aus. Im strömenden Regen starteten beide Mannschaften sehr zurückhaltend und nach 18 Minuten gingen die Gastgeberinnen aus heiterem Himmel in Führung, als Teresa Wohlleb auf der linken Angriffsseite eine Flanke in den Strafraum schlug, die sich mit Hilfe des Innenpfostens ins lange Eck senkte.

Kurz nach Wiederanpfiff erkämpfte sich der Aufsteiger im Mittelfeld den Ball und spielte mit einem blitzschnell vorgetragenen Konter Nora Bohaimid frei, die nur noch durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Den Elfmeter verwandelte Helen Nottebrock souverän. Im Anschluss versuchten die Vilspanther weiter nach vorne zu spielen, jedoch fehlte im Angriffsdrittel die nötige Durchschlagskraft. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann erneut Teresa Wohlleb eine Viertelstunde vor Schluss, als sie mit einem direkten Freistoß von der Strafraumgrenze Anna-Lena Bodendörfer im TSV-Tor überwand.Nach einem Abstimmungsproblem in der TSV-Defensive krönte Wohlleb kurz vor Abpfiff der Partie mit ihrem dritten Treffer an diesem Tag ihre herausragende Leistung und sorgte so für den verdienten Heimsieg des SC Amicitia.Tore: 1:0 (18.) Teresa Wohlleb, 2:0 (50., Foulelfmeter) Helen Nottebrock, 3:0/4:0 (74./85.) Teresa Wohlleb - SR: Ludwig Lerch (Markt Schwabener Au) - Zuschauer: 25