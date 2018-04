Sport Kümmersbruck

23.04.2018

Einst als "Triathlon ohne Radfahren" etwas belächelt, gelten die Swim-and-Run-Wettbewerbe mittlerweile als idealer Einstieg in die Saison. In der Oberpfalz hat sich Kümmersbruck einen guten Namen gemacht.

Auch für Einsteiger

Zwei Oberpfalzmeister

Die Zahl der Starter mit fast 200 Teilnehmern nahezu verdoppelt, erfolgreiche heimische Starter und ein Sommertag mit fast 30 Grad im April. Die zweite Auflage des "Frischmann Swim and Run", ausgerichtet vom CIS Amberg im KA2-Bad und auf der Sportanlage am Butzenweg in Kümmersbruck, hat sich damit zum optimalen Auftakt der Triathlonsaison im Bezirk Oberpfalz entwickelt.Neben den Wertungen als dritter Lauf zum bayerischen Jugendcup und der ersten Veranstaltung im Oberpfälzer Kids-Cup wurden zeitgleich die Oberpfalz- und bayerischen Meister im Swim and Run gekürt. Erst als "Triathlon ohne Radfahren" etwas belächelt, sind solche Wettbewerbe inzwischen ein unbedingtes Muss, wenn man den Herausforderungen gerade im Jugendbereich zu den nun folgenden Wettkämpfen gewachsen sein möchte.Da zwischen dem Schwimm- und Laufwettbewerb eine Pause ist, bietet sich das Format ideal für Einsteiger und Kinder ab etwa sechs Jahren an. So gab es im ersten Wettbewerb bei den Schülern D (Jahrgänge 2012 und 2011) im Prinzip nur strahlende Sieger. Korbinian Obermaier vom TSV Brannenburg und Elena Gutierrez-Steinhauser vom TV Erlangen sprinteten hier als Tagesschnellste über die Ziellinie. In den Schülerklassen gab es schöne Erfolge für regionale Teilnehmer: Bei den Schülerinnen C belegten Franziska Dudek (SV Amberg) und Seilina Gehr (TSV Theuern) die Ränge zwei und drei. Ebenfalls Platz drei holten sich bei den Schülern B Felix Hagen vom CIS Amberg und Emily Schmidt vom ESV Amberg.Nicht nur das Tagesergebnis, sondern auch letzte Punkte für die Wertung zur bayerischen Meisterschaft im Swim and Run machten die Läufe ab der Altersklasse Schüler A zu einer spannenden Angelegenheit. Erfreulich aus Amberger Sicht die Resultate von Lena Betzlbacher mit Rang eins und Justus Oeckl mit Rang drei im Ziel. Damit holte sich Betzlbacher zudem den Titel der bayerischen Meisterin und Oeckl die Bronzemedaille. In den Jugendklassen A und B behaupteten sich die Athleten des CIS Amberg souverän im Mittelfeld. Die ab Jugend A ausgetragenen Oberpfalztitel gingen in dieser Klasse mit Noah Treptow und Julia Frenzel beide an den CIS Amberg.Bei den Junioren reichte der Tagessieg von Ben Eckl (CIS Amberg) zum Vizetitel in der Wertung der bayerischen Meisterschaft und zum Titel des Oberpfalzmeisters. Diesen sicherte sich auch Konstanze Frauendorfer, die in der Tageswertung Rang drei belegte. Im erstmals ausgetragenen Erwachsenenwettbewerb gingen die Oberpfalztitel an Nico Kronfoth und Claudia Mai (beide CIS Amberg). Neben einigen überregionalen Teilnehmern hatten einige regionale Urgesteine gemeldet und den Wunsch des Veranstalters nach einem möglichst breit aufgestellten Starterfeld mehr als erfüllt, auch wenn es hier gerne noch ein paar Starter mehr sein dürfen. Das könnte bei der dritten Auflage im nächsten Jahr dann durchaus passieren.___Alle Ergebnisse im Internet: