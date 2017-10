Sport Kümmersbruck

Theuern. Nach zwei verlorenen Heimspielen in Folge sind die Fußballerinnen des TSV Theuern in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den Landesliga-Süd-Spitzenreiter aus Kaufbeuren gab es einen verdienten 2:0-Erfolg. Bei einer Hereingabe von Eva Kölbel konnte die Abwehr der SpVgg in höchster Not klären, und ein Freistoß von Anne Wagner aus zentraler Position strich am rechten Torpfosten vorbei. Die wenigen Konterangriffe der Gäste waren sichere Beute der TSV-Defensive um Torhüterin Miriam Mertel. Die Vilspanther schnürten die Gäste regelrecht in der eigenen Hälfte ein und belohnten sich zehn Minuten vor dem Abpfiff für den immensen Aufwand, als sich die eingewechselte Janina Wieczoreck auf der rechten Angriffsseite durchsetzte und Anna Vogl bediente, die den Ball aus zehn Metern zur vielumjubelten Führung in die Maschen jagte. Nach einem Abpraller kam Janina Wieczoreck an der Strafraumgrenze an den Ball und überwand die Gästetorfrau mit einem Volleyschuss im kurzen Eck. Durch diese Niederlage mussten die Allgäuerinnen die Tabellenführung an den FC Ruderting abgeben.

TSV Theuern - SpVgg Kaufbeuren 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Anna Vogl (79.), 2:0 Janina Wieczoreck (90.) - SR: Philipp Rösel (SV Alfeld) - Zuschauer: 60