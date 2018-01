Sport Kümmersbruck

Amberg. In der Stadthalle in Maxhütte-Haidhof werden am Wochenende zwei Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften und ein Bezirksturnier ausgetragen. Am Samstag, 27. Januar, bestreiten die E-Juniorinnen ein Turnier, mit dabei ist auch die SG Theuern. Im Anschluss ermitteln die C-Juniorinnen ihren Futsal-Bezirksmeister. Dieser qualifiziert sich für die bayerische Hallenmeisterschaft am 24. Februar in Schweinfurt. Am Sonntag, 28. Januar, wird bei den Frauen der Hallen-Bezirksmeister ermittelt. Dieser vertritt den Bezirk bei der bayerischen Hallenmeisterschaft am 17. Februar in Wertingen. Zu den Favoriten zählen die höherklassigen Teams - und dazu gehört auch der Landesligist TSV Theuern.

FrauenAm Sonntag, 28. Januar, von 11 bis 17 Uhr in Maxhütte-HaidhofGruppe A: SV Thenried (Bayernliga), SV Neusorg (Landesliga), TSV Neudorf, 1. FC Schwarzenfeld (beide Bezirksoberliga), VfB Regensburg (BezirksligaGruppe B: SC Regensburg (Regionalliga), TSV Theuern (Landesliga), SV Altenstadt/Voh., FC Thalmassing (beide Bezirksoberliga), TB/ASV Regenstauf (Bezirksliga)C-JuniorinnenAm Samstag, 27. Januar, von 13 bis 17 Uhr in Maxhütte-HaidhofGruppe A: SV Breitenbrunn, SG Walhalla Regensburg, SC Regensburg, SV WiltingGruppe B: TSV Beratzhausen, SG Burglengenfeld, JFG Kickers Labertal, TSV NeudorfE-JuniorinnenAm Samstag, 27. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr in Maxhütte-HaidhofBezirksturnier: SG Burglengenfeld, SG Maxhütte-Haidhof, Regensburger Turnerschaft, VfB Regensburg, SV Sallern, SG Theuern