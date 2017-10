Sport Kümmersbruck

Theuern. Am sechsten Spieltag der Landesliga Süd reisen die Fußballerinnen des TSV Theuern nach Augsburg, wo sie am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr auf den TSV Pfersee treffen. Der Aufsteiger gewann seine beiden vorangegangenen Heimspiele und ist in der laufenden Saison auf eigenem Platz noch ohne Gegentor.

Allerdings gab es für den TSV Pfersee am vergangenen Wochenende beim Mitaufsteiger SC Amicitia München eine deutliche 0:5-Niederlage und unter der Woche mit 0:1 ein nicht eingeplantes Pokal-Aus gegen den Bezirksoberliga-Fünften SSV Anhausen.Ähnlich deutlich war das Ergebnis der Vilspanther am vergangenen Spieltag mit 1:6 gegen den Tabellenführer aus Ruderting - und zusätzlich zur Niederlage gab es noch die Nachricht, dass nach Nadine Lang auch für Miriam Geitner die Hinrunde verletzungsbedingt beendet ist.Wenn es die TSV-Spielerinnen jedoch schaffen, an die engagierte Leistung nach der Pause aus der Vorwoche anzuknüpfen, sollte beim Gastspiel in der Fuggerstadt auch Zählbares möglich sein, zumal sie auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen sind.