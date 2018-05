Sport Kümmersbruck

Theuern. Am 20. Spieltag der Landesliga Süd erwarten die Fußballerinnen des TSV Theuern am Sonntag, 13. Mai, um 15 Uhr die DJK-SpFr Reichenberg.

Die Gäste aus Niederbayern kamen am vergangenen Woche beim 3:7 gegen den SC Amicitia München böse unter die Räder und mussten am Vatertag auch noch das schwere Auswärts-Derby beim DJK-SV Geratskirchen nachholen, so dass es möglicherweise an der nötigen Frische fehlen könnte. Die Mannschaft von Trainer Martin Waschlinger steht aktuell noch mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend Punkte beim Gastspiel im Vilstal, um den Vorsprung von derzeit vier Zählern auf den FV Obereichstätt über die Ziellinie zu retten.Die Vilspanther sollten also vor den kampfstarken Niederbayerinnen trotz des klaren 3:0-Erfolges aus dem Hinspiel auf der Hut sein. Nach dem 2:1-Sieg in Kaufbeuren rangieren die TSV-Damen derzeit auf Tabellenplatz vier und sammelten in den vergangenen sechs Partien 14 Punkte. Mit einem Heimerfolg gegen den Aufsteiger kann das Team das gesteckte Saisonziel von 30 Punkten überspringen und sich mindestens Platz fünf in der Abschlusstabelle sichern. Fehlen wird im Vergleich zur Vorwoche Anne Wagner, dafür stehen Sabrina Walter, Natalie Meier, Janina Wieczoreck und Anna Luschner zur Verfügung.