Sport Kümmersbruck

01.06.2017

1

Theuern. Bevor es für die Fußball-erinnen des TSV Theuern in die Sommerpause geht, steht am 22. Spieltag der Landesliga Nord noch einmal ein richtig heißer Tanz bevor. Im Auswärtsspiel am Samstag, 3. Juni (16 Uhr), bei den Kickers Aschaffenburg kämpft der Mitaufsteiger aus Unterfranken gegen den direkten Wiederabstieg, der bei einem Punktverlust gegen die Vilspanther feststehen würde.

Vor dem letzten Spieltag haben die Kickers 23 Zähler auf dem Konto und trotz eines positiven Torverhältnisses zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, wo derzeit punktgleich der FC Karsbach (zuhause gegen Bischofsheim) und die SpVgg Erlangen (zuhause gegen die SpVgg Bayreuth) stehen. Durch den Siegtreffer in der 94. Minute gegen Aschaffenburg hat auch der Tabellenvorletzte Reitsch noch eine theoretische Möglichkeit, sich in ein Entscheidungsspiel zu retten. Voraussetzung dafür sind aber ein Sieg beim 1. FC Nürnberg II und die Schützenhilfe der Vilspanther.Die Mannschaft von TSV-Trainer Bernhard Müller sicherte sich am vergangenen Spieltag den dritten Platz in der Abschlusstabelle. Obwohl es um nichts mehr geht, werden die Vilspanther mit dem bestmöglichen Team nach Aschaffenburg fahren. Kapitänin Lisa-Marie Merkl steht wieder zur Verfügung und auch U17-Mittelfeldmotor Anna Vogl wird nach ihrem Startelf-Debüt in der Vorwoche zählt wieder zum Kader. Hinter dem Einsatz von Marie Karpf steht noch ein kleines Fragezeichen.