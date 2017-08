Sport Kümmersbruck

Die Fußballerinnen des TSV Theuern stehen im Achtelfinale des BFV-Verbandspokals. Im Duell der beiden oberpfälzer Landesligisten setzen sie sich knapp mit 3:2 gegen den SV Neusorg durch.

Theuern. Schon in der 1. Spielminute gingen die Vilspanther in Führung, nachdem Gästetorfrau Lisa-Marie Lindner einen Schuss von Eva Kölbel zunächst abwehren konnte, jedoch gegen die energisch nachsetzende Kerstin Lehmeier chancenlos war. In der Folge bestimmte Theuern das Spiel, vergab aber zwei gute Einschussmöglichkeiten.Der Ausgleich durch Luisa Popp nach einer Ecke sorgte für einen Bruch im Spiel der TSV-Damen, die Gäste konnten die Unsicherheiten jedoch vor der Pause nicht mehr nutzen. Neusorg startete besser in den zweiten Durchgang und wurde mit einem Konter eiskalt erwischt, als Emily Schneller Miriam Geitner steil schickte und diese zum 2:1 vollendete. Doch auch die erneute Führung sorgte nicht für Ruhe im Spiel der TSV-Damen, und Neusorg nutzte die vermehrten Abspielfehler in Person der eingewechselten Anna Kohl eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zum Ausgleich.Danach schien es, als hätten sich beide Mannschaften schon mit dem Elfmeterschießen abgefunden, ehe sich die Vilspanther noch ein letztes mal gezielt nach vorne wagten. Die aufgerückte Stefanie Meiler wurde auf der rechten Angriffsseite freigespielt, umkurvte die herausstürmende Neusorger Torhüterin und traf aus spitzem Winkel zum umjubelten Siegtreffer.TSV Theuern - SV Neusorg 3:2 (1:1)Tore: 1:0 Kerstin Lehmeier (1.), 1:1 Luisa Popp (35.), 2:1 Miriam Geitner (55.), 2:2 Anna Kohl (77.), 3:2 Stefanie Meiler (88.) - SR: Klaus Gilch (FC Freihung) - Zuschauer: 100