Sport Kümmersbruck

20.03.2018

26

0 20.03.201826

Die jüngste Abteilung beim TSV Kümmersbruck ist die Sparte Fußballtennis. Seit drei Jahren nehmen die Kümmersbrucker am Ligabetrieb teil. Beim vierten und letzten Spieltag der Saison 2017/18 am Samstag in Gunzenhausen feierte die Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz in der bayerischen Verbandsligameisterschaft feiern. Von sechs zu absolvierenden Spielen gewann man vier und erreichte zwei Unentschieden. In der nächsten Saison wird der Aufstieg in die Bayernliga angestrebt. Das Training findet weiterhin montags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Dreifachturnhalle in Kümmersbruck statt. Interessenten sind zum Schnuppern willkommen.