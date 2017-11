Sport Kümmersbruck

28.11.2017

23

0 28.11.201723

Der TSV Kümmersbruck zählt aktuell 553 Mitglieder. Leicht möglich, dass der Verein Zuwachs erhält: Die Generalversammlung mit Neuwahlen stimmt für die Gründung einer weiteren Abteilung - Fußballtennis.

Besucher angelockt

Großes Lob

Weitere Abteilung

Aus den einzelnen Abteilungen Bei den Abteilungsberichten erwähnte Christa Brunner, dass von der Gymnastiksparte nur Positives zu berichten sei. Mit Rückenschule, Yoga, Kinder- sowie Mutter-Kind-Turnen, Gymnastik für Damen aller Altersklassen und erstmals Männergymnastik Ü 50 würden die angebotenen Hallenzeiten voll ausgefüllt. Auch gesellschaftliche Veranstaltungen, wie maskierte Turnstunden, Weihnachtsfeiern und diverse Tagesausflüge mit Bus oder Fahrrad sorgten für viel Abwechslung.



Jugendleiterin Edith Geiger lobte das große Engagement mit den Kindern in der Gymnastikabteilung. In der Fußballabteilung habe man derzeit vier Mannschaften im Altersbereich bis zehn Jahre. Hier seien zahlreiche Trainer und Betreuer sehr erfolgreich tätig. Als besondere sportliche Ereignisse stellte sie die alljährlichen Hallenturniere dar, die stets auf großes Interesse bei Vereinen und Besuchern stoßen. Im Bereich der A- bis D-Junioren seien zahlreiche Jugendliche in der JFG Mittlere Vils untergebracht, so dass der TSV keine großen Nachwuchssorgen haben sollte. Nur das Verhalten eines an der JFG beteiligten Nachbarvereins durch Abwerben von Jugendspielern sei etwas befremdlich.



Reinhardt Glaser berichtete vom Fußballgeschehen bei den Senioren. Mit der ersten Mannschaft, einem Reserveteam zusammen mit dem TSV Theuern und einer AH-Formation als SG mit dem ASV Haselmühl seien derzeit drei Mannschaften im Spielbetrieb.



Nach dem sportlichen Tiefpunkt mit dem Abstieg aus der A-Klasse 2015/16 wurde laut Glaser ein Neuanfang gemacht. Mit Trainer Peter Piesche belegte man im ersten Jahr in der B-Klasse Rang zwei und verlor in der Relegation gegen SV Illschwang unglücklich mit 0:1. Derzeit belege der TSV den ersten Tabellenplatz, zurückzuführen nicht zuletzt auch auf die rege Trainingsbeteiligung. Unterdessen seien drei Jugendspieler in die Mannschaft integriert: "Wir sind recht zuversichtlich, in dieser Saison den Wiederaufstieg zu schaffen", so Glaser.



Als Vertreter von Claudia Labyk gab Wolfgang Grasser den Bericht der Kegelabteilung ab - schon seit Jahren die sportlich erfolgreichste Sparte Abteilung beim TSV, wie bereits Vorsitzender Bauer dargelegt hatte. In der abgelaufenen Saison waren vier Mannschaften am Start: Herren I in der Regionalliga (8. Platz), Herren II in der Kreisklasse (7. Platz) ebenso eine dritte Mannschaft (Mix) mit dem 6. Platz. Die Damen kämpften in der Bezirksliga A-Nord um Punkte und waren mit dem 4. Platz erfolgreich.



Für 2017/18 wurden drei Mannschaften angemeldet, wobei die dritte mit Herren und Damen belegt ist. Die ersten Spiele brachten bereits gute Resultate. Neben den zahlreichen Wettkämpfen richtete der TSV heuer zum 25. Mal das Gemeindekegeln aus und war auch Organisator und Austragungsort der Landkreismeisterschaft.



Klaus-Günter Backes berichtete kurz von der Volleyballabteilung. Hier werde seit zwei Jahren wieder regelmäßig Volleyball als Freizeitsport betrieben, heuer kam Beach-Volleyball auf dem Spielfeld im Sportzentrum hinzu. (gk)

Vorsitzender Helmut Bauer eröffnete die Zusammenkunft. Wegen des heuer begangenen Vereinsjubiläums zum 60-jährigen Bestehen des TSV fand dieses Treffen erst am vergangenen Wochenende statt. Im weiteren Verlauf gab er den Mitgliederstand mit 553 an, darunter fast die Hälfte (243) im Jugendbereich. Bauer streifte die Veranstaltungen, mit denen der TSV neben seinen sportlichen Wettkämpfen beschäftigt war: Weihnachtsfeiern der Abteilungen und Mannschaften, Arbeitseinsätze am Sportgelände, Teilnahme an Veranstaltungen anderer Gemeindevereine, der Spiele-nachmittag im Ferienprogramm, verschiedene Turniere der einzelnen Mannschaften.Das Jubiläum in diesem Jahr sei an vier Tagen groß gefeiert worden, fuhr der Vorsitzende fort. Ein Kommersabend mit Mitgliederehrungen, ein Preisschafkopf sowie verschiedene Fußballturniere im Jugend- und Seniorenbereich und ein Spielenachmittag hätten zahlreiche Besucher angelockt.Laut Kassenbericht, vorgetragen von Werner Geiger, gab es einen kleinen Jahresüberschuss. Als größere Ausgaben, die auf den Verein zukommen werden, erwähnte Geiger anstehende Bauvorhaben am Sportheim.Nach der Entlastung folgte die Vorstandswahl. Dabei wurde Vorsitzender Helmut Bauer im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Dogan Özsoy, Schriftführer Klaus-Günter Backes, Hauptkassier Werner Geiger und Gesamtjugendleiter Edith Geiger. Die Mitglieder der Fußballabteilung gaben Reinhardt Glaser weiterhin das Vertrauen zur Führung dieser Sparte.Zweite Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm bedankte sich bei den Ehrenamtlichen im TSV und zollte den Verantwortlichen großes Lob. Sie erwähnte, dass der Verein schon viele Höhen und Tiefen erlebt und immer wieder zu einem regen Leben zurückgefunden habe. Allein die Tatsache, dass der TSV schon über 900 Mitglieder hatte, zeuge von einem bewegten Geschehen. Neugründungen von anderen Vereinen habe der TSV immer wieder hinnehmen und verkraften müssen.Auf Antrag wurde der Gründung einer weiteren Abteilung von der Mitgliederversammlung zugestimmt: Einige Mitglieder haben sich zusammengetan, um Fußballtennis zu spielen. Bayernweit werden hier Turniere ausgerichtet, auch die Kümmersbrucker waren bereits einmal Ausrichter.Am Ende der Versammlung überreichte Günther Krella als Sprecher des Stammtisches "TSV Kümmersbruck 2004" eine Spende an den Kapitän der Fußballer.