Sport Kümmersbruck

27.06.2017

Im Schnelldurchlauf fand die ordentliche Jahreshauptversammlung der JFG Mittlere Vils/ Kümmersbruck im Sportzentrum Tröster statt. Dabei gab es durchaus wichtige Punkte zu besprechen.

Nachdem 2. Vorsitzender Markus Fruntke in Vertretung des Vorsitzenden Oliver Pankow die Gäste begrüßte, wandte er sich sogleich dem Jahresbericht zu, der sich nahezu ausschließlich dem sportlichen Abschneiden der einzelnen Jugendmannschaften in der gerade abgelaufenen Saison widmete.Nach der Einführung des neuen Spielsystems im Kreis Amberg-Weiden konnte Fruntke den A-Junioren zur Meisterschaft in der Kreisliga gratulieren. Nach dem souveränen ersten Platz in der Liga scheiterten die Fußballer erst in der Aufstiegsrelegation nach Hin- und Rückspiel gegen die SG Etzenricht/Weiherhammer/Kohlberg, sonst wäre neben der Meisterschaft sogar der Aufstieg in die Bezirksoberliga zu feiern gewesen, erklärte der 2. Vorsitzende.Die B- und C-Junioren mussten in das harte Brot des Abstiegs aus der Kreisliga beißen, während die beiden D-Juniorenmannschaften auch nächstes Jahr in den Gruppen antreten werden. Die A- und die C-Junioren mussten einen Trainerwechsel innerhalb der Saison verkraften.Nach wie vor das Aushängeschild des Vereines sind die B-Juniorinnen. Diese konnten sicher die Bayernliga halten, so dass auch im nächsten Jahr interessante und namhafte Gegner in Kümmersbruck auftauchen werden, so Fruntke weiter.Als sogenannter Unterbau startete eine zweite Mannschaft der B-Juniorinnen in der Bezirksoberliga. Sowohl die C- als auch die beiden D-Mädchenmannschaften spielten in ihren Gruppen gute Rollen.Markus Fruntke führte aus, dass sich die Trainersituation erneut als schwierig darstelle, da seinen Ausführungen zufolge das Ehrenamt in der Gesellschaft keinen allzu hohen Stellenwert mehr genieße. Aber auch diese Situation könne für die kommende Saison zufriedenstellend gemeistert werden, auch wenn Freiwillige - insbesondere im Betreuerbereich - jederzeit bei der JFG willkommen seien.Weiter ging er im Namen Oliver Pankows auf die schwelenden Gerüchte ein, die ein Ende der JFG verheißen würden: "Diese Gerüchte kann ich aus vollster Überzeugung entkräften. Es gibt keinerlei Grundlage für eine Auflösung." Diese Ansicht teilten die in der Versammlung anwesenden Vorstände des ASV Haselmühl sowie des TSV Theuern, Thorsten Kraft und Christian Schrott, die sich in ihren Stellungnahmen ohne Vorbehalte hinter die JFG Mittlere Vils/Kümmersbruck stellten.Bürgermeister Roland Strehl lobte in seinen Ausführungen insbesondere 2. Vorsitzenden Markus Fruntke, der während der langen beruflichen Abwesenheit des Vorsitzenden "den Laden in Schuss hielt". Auch er bemängelte das gesamtgesellschaftliche Problem des schwindenen Engagements im Ehrenamt, mit dem wohl nahezu jeder Verein - auch in Kümmersbruck - zu kämpfen habe. Auch die Gemeinde stünde nach wie vor geschlossen hinter dem Jugendfußballverein Kümmersbrucks und sicherte weiterhin die volle Unterstützung zu. Der Kassenbericht der Kassiererin Heike Kraft und die Entlastung des Vorstandes beendete die Versammlung