26.10.2017

Die Woche wird englisch für die Fußballerinnen des TSV Theuern: Erst in der Landesliga das Heimspiel gegen die DJK-SpFr Reichenberg, dann kommt am Dienstag im Pokal der Tabellenführer der Bayernliga zu den Vilspanthern.

Theuern. Bevor es für die Fußballerinnen des TSV Theuern in die Winterpause geht, steht zum Abschluss der Hinrunde noch eine englische Woche auf dem Spielplan. Zunächst trifft man am Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr im letzten Landesliga-Heimspiel des Jahres auf die DJK-SpFr Reichenberg.Die Mannschaft von Trainer Martin Waschlinger stieg in der abgelaufenen Saison als Meister der Bezirksoberliga Niederbayern in die Landesliga auf und konnte am vergangenen Wochenende durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Mitaufsteiger SC Amicitia München den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herstellen, wo sich sechs Mannschaften innerhalb eines Abstandes von drei Punkten tummeln.Mit dem Heimerfolg über Spitzenreiter SpVgg Kaufbeuren konnten die Vilspanther nach zwei Heimniederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern und sich an die Spitze des Tabellenmittelfeldes setzen. Hauptaufgabe der jungen Mannschaft wird es sein, an die Leistung der zweiten Hälfte aus der Vorwoche anzuknüpfen und geduldig gegen die drittbeste Defensive der Liga aus Niederbayern anzuspielen. Im Kader wird es nur wenige Veränderungen geben, einzig Natalie Meier ersetzt Außenverteidigerin Nina Liebl.Im Achtelfinale des Verbandspokals bescherte die Losfee dem TSV Theuern mit dem FC Forstern einen echten Top-Gegner. Mit den Oberbayerinnen reist der derzeit souveräne Tabellenführer der Bayernliga ins Vilstal und will seiner Favoritenrolle auch gegen den Landesligisten gerecht werden, zumal man in dieser Saison erst ein Pflichtspiel verloren hat. Auf dem Weg ins Achtelfinale schaltete man in Runde eins die SpVgg Thalkirchen mit 8:1 und in der zweiten Runde Ligakonkurrent TuS Bad Aibling mit 2:0 aus.Nach einem Freilos setzte sich der TSV Theuern in Runde zwei durch ein Last-Minute-Tor von Stefanie Meiler mit 3:2 gegen den SV Neusorg durch und hat nun die Möglichkeit, sich in einem Pflichtspiel mit einem der Schwergewichte des bayerischen Frauen- und Mädchenfußballs zu messen. Anpfiff auf dem Sportgelände des TSV Theuern ist am Reformationstag (Dienstag, 31. Oktober) um 14 Uhr. Aufgrund der Regelungen des Bayerischen Fußball-Verbandes haben die Jahreskarten für das Pokalduell gegen den FC Forstern keine Gültigkeit.