12.06.2017

Haselmühl. Klaus Frieser vom SK Kelheim ist neuer Blitzschach-Oberpfalzmeister der Senioren. In einem starken Teilnehmerfeld setzte er sich mit einem enormen Schlussspurt knapp vor dem lange in Führung liegenden Heinrich Däubler (SC Haselmühl) und Dr. Andreas Zinkl (SV Oberviechtach) durch. Die Nestorenwertung gewann Ewald Mayer vom SC Haselmühl.

Das Sportzentrum Kümmersbruck war heuer Austragungsort der Oberpfälzer Einzelmeisterschaft der Senioren im Blitzschach. Mit 19 Startern gab es eine Rekordbeteiligung. Gespielt wurde im Rundenturnier (jeder gegen jeden). Erwartungsgemäß setzten sich von Beginn an die favorisierten Spieler an die Spitze. Zur Halbzeit lagen Däubler und Zinkl gemeinsam in Front. Frieser, der als Erster der Setzliste geführt wurde, hinkte zu diesem Zeitpunkt mit Rang sechs noch etwas hinterher.Im weiteren Verlauf wurde es spannend und die Führung wechselte ständig. So verlor Zinkl gegen Frieser, bezwang danach aber Däubler. Dadurch führte plötzlich Wolfgang Hoffmann vom SC Erbendorf, der seinerseits in der vorletzten Runde dem Nestorensieger Mayer unterlag. Am Ende gewann Frieser, der in der zweiten Turnierhälfte alle neun Spiele für sich entschied, knapp aufgrund der besseren Wertung mit 15,5 Punkten aus 18 Partien vor Däubler. Dahinter folgten Zinkl und Hoffmann mit jeweils 15 Punkten.Endstand: 1. Klaus Frieser (SK Kelheim) 15,5 Punkte/121,70 Wertung; 2. Heinrich Däubler (SC Haselmühl) 15,5/119,70; 3. Dr. Andreas Zinkl (SV Oberviechtach) 15,0/116,20; 4. Wolfgang Hoffmann (SC Erbendorf) 15,0/114,50; 5. Johann Schmidt (SK Weiden) 13,0/100,00; 6. Helmut Seebald (TSV 1880 Schwandorf) 11,5/79,50Nestorenwertung: 1. Ewald Mayer (SC Haselmühl) 11,0/73.50; 2. Richard Wagner (SC Haselmühl) 8,5/51,75; 3. Franz Kuchler (SC Bavaria Regensburg) 4,0/15,00