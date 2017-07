Sport Kümmersbruck

Am Samstag, wurde in Vilsbiburg der Bayern-Pokal (Jugend weiblich) des Bayerischen Judoverbandes ausgetragen.

Dabei traten die Auswahlmannschaften aller bayerischen Bezirke plus München in den gemischten Altersklassen U15 bis U21 gegeneinander an.Vom JKC Kümmersbruck schafften vier Mädels den Sprung in den Bezirkskader: Antonia Bartmann (U15), Magdalena Scherer (U15), Sophie Schmeißner (U15) und Laura Sabisch (U18) mussten, gecoacht von Bezirkstrainerin Jessika Bertlshofer, nur Mittelfranken und München den Vortritt lassen und erkämpften mit dem Oberpfalz-Team den dritten Platz.Ein klasse Ergebnis für den kleinen Judo-Bezirk Oberpfalz unter Führung der Jugendleiterin Sandra Querfurth.