Sport Kümmersbruck

07.12.2017

6

0 07.12.2017

Mit einem auch in diesem Jahr namhaften Teilnehmerfeld steigt am Sonntag, 10. Dezember, in der Kümmersbrucker Rudolf-Scheuerer-Halle bereits zum vierten Mal das Frauenfußball-Hallenturnier des TSV Theuern um den "Medifit-Ladies-Cup". Dabei treffen im Eröffnungsspiel der Gruppe A um 13.45 Uhr die gastgebenden Vilspanther auf den Bezirksoberligisten 1. FC Schwarzenfeld. Im Anschluss stehen sich mit der SpVgg Greuther Fürth und dem SK DFO Pardubice gleich zwei Hochkaräter gegenüber. Der tschechische Zweitligist reist mit einer sehr jungen Mannschaft ins Vilstal und peilt ebenso wie die Kleeblätter den Einzug in die Finalrunde an.

Vilspanther in der Halle 30. Dezember 2017 Ladies-Cup beim SV 67 Weinberg



6. Januar 2018 Futsal-Hallencup beim 1. FC Schwarzenfeld



7. Januar 2018 Ladies Indoor Soccer Cup des SV 08 Auerbach



28. Januar 2018 Hallenbezirksmeisterschaft in Maxhütte-Haidhof

In der Gruppe B trifft Turnier-Stammgast und Geheimfavorit SV 08 Auerbach zum Auftakt auf den Bayernliga-Zweiten SV 67 Weinberg II. Die Mannschaft von Trainer Bernd Forster bekommt es im Anschluss außerdem mit dem VfB Regensburg und dem Landesligisten SpVgg 04 Erlangen zu tun. Nach der Vorrunde wird heuer erstmals im früheren Modus der Handball-WM mit zwei Finalgruppen gespielt. Dabei treffen die beiden Erstplatzierten jeder Vorrunden-Gruppe in der Finalrunden-Gruppe A aufeinander und ermitteln dort die Turnierplätze eins bis vier in direkten Duellen, wobei das Ergebnis aus der Vorrunde mitgenommen wird. Ebenso qualifizieren sich die Tabellen-Dritten und -Vierten jeder Vorrundengruppe für die Finalrunden-Gruppe B und spielen die Plätze fünf bis acht aus. Siegerehrung ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.