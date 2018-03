Sport Kümmersbruck

26.03.2018

Theuern. Mit dem 2:0 gegen den Tabellendritten FFC Wacker München II sicherten sich die Fußballerinnen des TSV Theuern einen wichtigen Heimerfolg im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Süd. Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf starteten die Gastgeberinnen zielstrebiger in die Partie und gingen früh in Führung. Nach einem Eckball von Pia Lehner kam Anne Wagner am Fünfmeterraum frei stehend an den Ball und ließ Aylin Bahrmann im Gästetor keine Abwehrmöglichkeit. In der Folge bestimmten die Vilspanther die Partie und erhöhten auf 2:0. Nach einem Einwurf setzte sich Miriam Geitner durch und fand mit ihrer Hereingabe von der Torauslinie Mittelstürmerin Alexandra Simon, die nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Der Tabellendritte aus der Landeshauptstadt fand bis zum Pausenpfiff kein Mittel gegen die konzentriert verteidigenden TSV-Frauen, die durch zahlreiche frühe Ballgewinne den Gegner zumeist weit weg vom eigenen Tor halten konnten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs suchten die Gäste ihr Heil in der Offensive, doch nach einer knappen Stunde übernahmen die Vilspanther wieder das Heft des Handelns und verpassten zunächst nach herausragender Vorarbeit der eingewechselten Nadine Lang durch Laura Bogner die Entscheidung. In der Schlussphase ließen auf beiden Seiten die Kräfte merklich nach und der FFC Wacker hatte die letzte Einschussmöglichkeit der Partie, doch Stefanie Linke im TSV-Tor parierte gegen die durchgebrochene Annabell Schäfer mit einer Fußabwehr. Der TSV Theuern baute seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf drei Punkte aus.Tore: 1:0 (10.) Anne Wagner, 2:0 (24.) Alexandra Simon - SR: Dominic Fritz (SpVgg Ramspau) - Zuschauer: 70