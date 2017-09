Sport Kümmersbruck

27.09.2017

Der "Rockstar des Radsports" ist der Teamkollege von Andreas Schillinger. Der Kümmersbrucker erstarrt deshalb aber nicht in Ehrfurcht. Peter sei ein ganz normaler Mensch, sagt der Oberpfälzer Radprofi

Ich sehe mich noch nicht am Ende meiner Karriere. Radprofi Andreas Schillinger aus Kümmersbruck

Er hatte einen Platz sicher. "Klar, ich habe ja auch noch für Vertrag", sagt Andreas Schillinger. Und so ist der Radprofi aus Kümmersbruck (Kreis Amberg-Sulzbach) einer von 27 Fahrern im deutschen Vorzeigeteam "Bora - hansgrohe". Am Mittwoch gaben die Oberbayern ihr Team für die Klassiker und Rundfahrten des kommenden Jahres bekannt. Als letzte Neuverpflichtungen wurde der österreichische Kletterspezialisten Felix Großschartner und der zweimalige britische Meister Peter Kennaugh, bisher bei Sky Helfer des vierfachen Toursiegers Chris Froome, geholt.Damit wird auch die Konkurrenz innerhalb des Teams für Schillinger noch größer. Für den Oberpfälzer ist die Saison ohnehin sehr wichtig, denn er blickt schon weiter: "Ich würde natürlich gerne weiterfahren", sagte der-34-Jährige am Mittwoch im Gespräch mit Oberpfalz-Medien. "Ich sehe mich noch nicht am Ende meiner Karriere."Natürlich sei die Teilnahme an der Tour de France wieder das große Ziel, erklärt er. In diesem Jahr schaffte er es auch wegen eines verspäteten Trainingseinstiegs aufgrund einer Bandscheibenoperation nicht zur Frankreich-Rundfahrt. Zuletzt war er aber bei der Spanien-Rundfahrt, der Vuelta, dabei. In diesem Jahr wird Schillinger wohl noch den Münsterland-Giro am 3. Oktober bestreiten."Dann ist erst mal Pause", freut er sich auf ein bisschen auf eine Auszeit. Da steigt er auch schon mal von den superschmalen Reifen aufs Mountainbike um. Anfang November beginnt dann schon wieder die Vorbereitung auf kommendes Jahr. Ein wichtiger Gesprächstermin steht auch noch an: "Ende Oktober haben wir das erste Team-Meeting." Dann werde schon mal groß abgesprochen, wer eventuell wo fährt. Schillinger vermutet, dass es ihn zum Saisonstart über den Atlantik verschlägt. "Ich denke, über die Argentinien-Rundfahrt komme ich zu den Klassikern." Die Ein-Tages-Rennen sind die Spezialität der Kümmersbruckers. Paris-Roubaix am 7. April 2018 dürfte er sicher in Angriff nehmen.Schillinger freut sich auch auf ein Wiedersehen mit dem Teamkollegen und Weltmeister Peter Sagan. "In Trainingslagern treffen wir uns immer wieder." Am vergangenen Sonntag holte der Slowake im norwegischen Bergen seinen dritten WM-Titel. Schillinger: "Peter hat einfach eine tolle Ausstrahlung, ist aber ein ganz normaler Mensch, mit dem man sich gut unterhalten kann." Sportlich sei Sagan eine "ganz andere Hausnummer" als viele seiner Teamkollegen. "Aber er ist auch jemand, der polarisiert, aber damit auch den Radsport interessant macht." Nicht umsonst nennen viele den Langhaarigen den Rockstar des Radsports.