03.04.2018

Landesliga Süd

Geratskirchen 3:1 (1:0) TSV TheuernTore: 1:0 (41.) Kamila Reichert, 2:0 (49.) Tatjana Ribesmeier, 2:1 (77.) Anne Wagner, 3:1 (86.) Kamila Reichert - SR: Tobias Schuster (Windorf) - Zuschauer : 70DJK Reichenberg 0:3 (0:1) TSV TheuernTore: 0:1 (31.) Selina Daubenspeck, 0:2 (59.) Anne Wagner, 0:3 (87.) Pia Lehner - SR: Erich Sanladerer (TV Sulzbach am Inn) - Zuschauer: 60Die beiden Auswärtsspiele in Niederbayern am Osterwochenende brachten drei Zähler auf das Punktekonto des TSV Theuern in der Frauenfußball-Landesliga Süd. Zunächst verloren die Vilspanther am Karsamstag beim DJK-SV Geratskirchen trotz guter kämpferischer Leistung mit 1:3. Nachdem beide Mannschaften im Verlauf des ersten Durchgangs hochkarätige Einschussmöglichkeiten hatten, trafen die Gastgeberinnen durch einen Heber von Kamila Reichert kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0 ebenso zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt wie auch zum 2:0 direkt nach Wiederbeginn durch einen Freistoßtreffer von Tatjana Ribesmeier.Doch die Theuernerinnen steckten nicht auf und kamen eine Viertelstunde vor dem Ende zum verdienten Anschlusstreffer, als Anne Wagner eine Flanke von Miriam Geitner verwertete. Kurz vor Abpfiff vereitelte DJK-Torfrau Vanessa Juraschek mit einer Weltklasse-Reaktion gegen Selina Daubenspeck den möglichen Ausgleich und im direkten Gegenzug entschied Kamila Reichert, die einen Konter gegen die aufgerückte TSV-Defensive abschloss, mit ihrem zweiten Treffer die Partie.Die verlorenen Punkte holte sich der TSV Theuern aber dann in der Nachholpartie am Ostermontag bei den DJK-SpFr in Reichenberg zurück. Die Vilspanther starteten offensiv und Janina Wieczoreck prüfte mit zwei Abschlüssen Torhüterin Theresa Aderbauer. Dann setzte sich Miriam Geitner energisch auf dem rechten Flügel durch und konnte den Ball noch zu Selina Daubenspeck spitzeln, die überlegt zur verdienten Führung für die Gäste einschob. Bei der einzigen großen Ausgleichschance vor der Pause für die Gastgeberinnen durch Simone Hofbauer war Debütantin Julia Purschke im TSV-Tor auf dem Posten.Im zweiten Durchgang blieb Theuern am Drücker und als Anne Wagner nach einer Freistoßflanke von Nadine Lang diese Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel brachte, war eine Vorentscheidung gefallen. Mit einem sehenswerten Linksschuss von der Strafraumgrenze schraubte die eingewechselte Pia Lehner das Ergebnis noch in die Höhe und der zweite Auswärtssieg der Saison war in trockenen Tüchern.