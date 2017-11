Sport Kümmersbruck

17.11.2017

3

0 17.11.2017

Haselmühl. Aus Sicht des SC Haselmühl lässt sich das 4:4-Unentschieden in der Schach-Bezirksliga gegen den SK Weiden 07 II das Duell umschreiben mit: "Zunächst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu". Relativ schnell ging man durch Siege an den hinteren Brettern - Uwe Herrmann gegen Kurt Vogel, Ewald Mayer gegen Arthur Scheck und Richard Wagner gegen Marcel Hunsperger hatten schon bald Material gewonnen - 3:0 in Führung. Weiden verkürzte durch Siege von Rainer Poß gegen Gerhard Schindzielorz und Karina Hofmann gegen Bernhard Weiß auf 2:3.

Nach dem Remis von Stephan Forster gegen Andreas Kaltschmidt (Brett 4) nahm das Verhängnis seinen Lauf. Zunächst ließ Richard Dötterl nach tollem Spiel in klarer Gewinnstellung seinem Gegner Raimund Kampe Dauerschach zu. Sein Sieg hätte den Mannschaftserfolg bedeutet. Zu allem Unglück verlor Heinz Däubler gegen Dr. Martin Hofmann kurios durch Zeitüberschreitung. In Remisstellung standen ihm für eine einfache vierzügige Abtauschfolge 15 Sekunden zur Verfügung, doch brachte sein Druck auf die Uhr diese nicht zum Stehen. In der dann noch verbliebenen einen Sekunde Bedenkzeit konnte er nur noch drei Züge absolvieren. So wandelte sich der sicher geglaubte Sieg in ein 4:4 um.