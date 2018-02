Sport Kümmersbruck

Eine Oberpfälzerin gewinnt den Oberfranken-Cup: Bei der 18. Auflage des A-Turniers des Bayerischen Judo-Verbandes am Sonntag in Hof trat Magdalena Scherer vom JKC Kümmersbruck in der Gewichtsklasse bis 63 kg in der Klasse U 15 an. Hanna Ostermeyer (1. SC Gröbenzell) musste nach zwei passablen Wurftechniken von Scherer vorzeitig die Matten verlassen. Auch Lea Luber (DJK Ensdorf) wurde mit einer Wurftechnik und anschließendem Armhebel nach wenigen Sekunden besiegt. Das gleiche Schicksal ereilte auch Verena Auer (TV Altdorf). So sicherte sich die kampfstarke JKC-Athletin mit drei vorzeitigen Siegen verdient die Goldmedaille und bereitet sich schon auf das erste Bezirksranglistenturnier in zwei Wochen in Vohenstrauß vor.