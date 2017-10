Sport Kümmersbruck

Schon seit Jahrzehnten ist es guter Brauch, dass die Gemeinde Kümmersbruck ihre erfolgreichen Sportler und verdienten Funktionäre ehrt. Die Dreifachturnhalle erlebte auch diesmal einen massiven Auftritt von Aktiven und Ehrenamtlichen, die nicht nur belobigt wurden.

Die Geehrten Funktionäre



Gold



Markus Neumeyer (JFG Mittlere Vils-Kümmersbruck), 30 Jahre Schiedsrichter; Irene Hirsch (JKC Kümmersbruck), 30 Jahre Jugendtrainerin; Rudolf Kodalle (OGV Kümmersbruck), 20 Jahre Beisitzer; Dorit Pünder (Kirchenbau-Förderverein Martin-Schalling-Haus), 15 Jahre Kassiererin; Brigitte Cermak (18 Jahre Schriftführerin), Herbert Breitkopf (18 Jahre Kassier), Richard Gaßner (25 Jahre 2. Vorsitzender), Werner Cermak (21 Jahre Vorsitzender), alle Arbeiterwohlfahrt Haselmühl-Kümmersbruck.



Silber



Michael Lehner (VdK Haselmühl), 12 Jahre 2. Vorsitzender, 6 Jahre Beisitzer; Simone Hirsch (JKC Kümmersbruck), 13 Jahre Jugendtrainerin, 10 Jahre Kampfrichterin; Gerhard Breitkopf (Siedlergemeinschaft Kümmersbruck), 11 Jahre Kassier, 4 Jahre Schriftführer.



Bronze



Peter Nold (VdK Haselmühl), 14 Jahre Beisitzer; Florian Fischer (Dorfgemeinschaft Moos), 5 Jahre Vorsitzender; Raimund Walter (Siedler Kümmersbruck), 11 Jahre Beisitzer, 8 Jahre Kassier; Andreas Cermak (FFW Theuern), 6 Jahre Kommandant.



Sportler



Gold



Steffen Wild (Deutscher Meister U 45 im Slalom), Tim Wild (Deutscher Jugendmeister Slalom, Trick-Ski, Springen und Kombination U 10), Julius Auer (Deutscher Jugendmeister U 12 Slalom), Norbert Burger (Europameister Senioren U 65 Jahre, 2. Platz Slalom, 4. Platz Trick-Ski, Deutscher Meister Slalom U 65), Petra Böpple-Filbig (Deutsche Meisterin Senioren ab 45 Jahre, 3. Platz Slalom, 1. Platz Trick-Ski, 2. Platz Springen und Kombination, alle WSC Haidweiher.



Silber



Matthias Hummel (2. Bayerischer Meister Senioren AK 40), Mattias Hummel (Bayerischer Doppelmeister AK 40), Markus Hummel (Bayerischer Doppelmeister AK 40), alle TTSC Kümmersbruck; Nina Aures (Bezirksmeister U 9 Kleinfeld), Nico Aures (Bezirksmeister U 9 Kleinfeld), Sandra Diller (Bayerische Meisterin Beachtennis), Julia Donhauser (Bayerischer Meister Beachtennis), alle TC Kümmersbruck; Anna Birgmann (Oberpfalzmeisterin U 12), Martina Mikuta (2. Bayerische Meisterin U 21, 2. Nordbayerische Meisterin U 21), Vincent Donhauser (Oberpfalzmeister U 18), Leander Donhauser (Oberpfalzmeister U 15, 3. Nordbayerischer Meister U 15), Matthias Scherer (Oberpfalzmeister U 12), Magdalena Scherer (Oberpfalzmeisterin U 15), Johanna Bartmann (Oberpfalzmeisterin U 10), alle JKC Kümmersbruck; Fabian Horsch (Deutsche Jugendmeisterschaft U 14, 4. Platz Slalom), Alexander Ziegler (Deutsche Jugendmeisterschaft U 14, 2. Platz Slalom), beide WSC Haidweiher.



Bronze



Markus Hummel (TTSC Kümmersbruck), 3. Bayerischer Meister Senioren AK 40; Laura Sabisch (2. Oberpfalzmeister U 18), Antonia Bartmann (2. Platz Oberpfalzmeisterschaft U 15, 3. Nordbayerische Meisterin U 15), beide JKC Kümmersbruck.



Mannschaften



Silber



JFG Mittlere Vils-Kümmersbruck: A-Junioren-Meister Kreisliga 2 16/17; Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck: Bayerischer Meister Rettungsschwimmen; TTSC Kümmersbruck Herren I: Bayerischer Mannschaftmeister Senioren AK 40.



Bronze



TC Kümmersbruck, U 12 Bambini: Meister Bezirksklasse 2; TSV Theuern, Herren I: Aufstieg Kreisklasse. (e)

Mit nach Hause nehmen durften die Ausgezeichneten auch Urkunden und Medaillen sowie Badetücher, die sich gut zur Freikarte für den Kümmersbrucker Badetempel ergänzen. Das Alter spielte keine Rolle: Der Betagteste (Norbert Burger) holte sich Meriten in der Altersklasse U 65, die jüngsten Sportler in der U 9 (Nina und Nico Aures) und U 10 (Johanna Bartmann) haben die Karriere noch vor sich.Bürgermeister Roland Strehl hatte geladen, die allermeisten ließen sich nicht zweimal bitten. Genau waren es 24 Sportler, die in einer kurzweiligen Feierstunde mit Gold, Silber und Bronze dekoriert wurden, darüber hinaus 5 Mannschaften und 15 Funktionäre. Für den Rahmen war die Mittelschule Kümmersbruck zuständig: anfänglich schwungvoll farbig, dann mit den Cheerleaders. Und zum Finale wurde im Grunde etwas Verbotenes gezeigt: Mountainbike in der Turnhalle. Aber das ist nicht weiter gefährlich, wenn man das Fahren über die Rampen so gut beherrscht wie die Mittelschüler unter der Regie von Peter Rösch, Mario Gräß und Michael Kirsch.Die Sportler- und Funktionärsehrung bietet auch immer Gelegenheit, ins Innere des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens zu blicken. Roland Strehl zählte eine ganze Fülle von Sportarten auf, die in seiner Gemeinde angeboten werden: Ob zu Lande oder auf Wasserskiern, die Kümmersbrucker waren gut unterwegs. "Wir haben vielversprechende Talente, haben engagierte Sportvereine", bilanzierte der Rathauschef. Freilich kommt das nicht von ungefähr. "Die Gemeinde steht zu ihrer Verantwortung, den Sport in seiner vielfältigen Form zu fördern", versprach Strehl. Dass das kein Lippenbekenntnis ist, stellte er monetär dar: Direkte Vereinszuschüsse (2016: 56 000 Euro) hat es gegeben und eine gezielte Jugendarbeit (19 000 Euro). Und nicht zuletzt: "Wir greifen auch bei Investitionen kräftig unter die Armen und stellen unsere eigenen Sportanlagen zu vernünftigen Konditionen zur Verfügung", sagte Strehl. "Ihr habt die heutige Auszeichnung verdient", lobte er die Sportler.Beifall galt aber auch den Funktionären, "die Strippenzieher im Hintergrund", wie der Bürgermeister sagte. Viele Frauen und Männer brächten sich ehrenamtlich in ihrem Verein oder Verband ein. Der Bürgermeister äußerte seine Wertschätzung für die sehr freizeitintensive und nervenaufreibende Arbeit der Funktionäre. "Auf der anderen Seite dürft ihr für euer Tun nicht mit einem Übermaß an Dankbarkeit rechnen", wusste Strehl um das Leben eines Funktionärs. (Weiterer Bericht folgt)