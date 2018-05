Theuerner Führung in der 92., Ausgleich in der 94. Minute

Sport Kümmersbruck

01.05.2018

Theuern. Mit dem 1:1-Unentschieden beim FV Obereichstätt verteidigten die Fußballerinnen des TSV Theuern ihren Zehn-Punkte-Vorsprung in der Landesliga Süd auf die abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen. Dabei entschädigte die turbulente Schlussphase die Zuschauer für das Mittelfeldgeplänkel der ersten Hälfte. Im ersten Durchgang merkte man beiden Mannschaften die Nervosität an. Der FV Obereichstätt versuchte seine Spitzen mit langen Bällen aus der eigenen Abwehr in Szene zu setzen, welche zumeist sichere Beute der TSV-Abwehr waren. Die Vilspanther agierten offensiv zu kompliziert und so fehlte vor dem Tor die nötige Durchschlagskraft.

Die TSV-Damen starteten dann jedoch zielstrebiger in den zweiten Spielabschnitt und setzten sich in der Hälfte des Aufsteigers fest. Der blieb im Konterspiel weiter gefährlich und so musste Torfrau Stefanie Linke bei einem Drehschuss von Katharina Schneider ihr ganzes Können aufbieten. Ein zu hoch angesetzter Rechtsschuss von Eva Kölbel aus aussichtsreicher Position läutete dann eine turbulente Schlussviertelstunde ein. Zunächst setzte sich Anne Wagner gegen zwei Gegenspielerinnen durch, doch ihr Schuss von der Sechzehnerlinie traf nur den Pfosten. In der 92. Minute spielte Anne Wagner im Strafraum Anna Luschner frei, die ihre Gegenspielerin stehen ließ und den Ball an der herausstürzenden Franziska Strobel vorbei zur vielumjubelten Führung einschob. Obereichstätt warf nun alles nach vorne und nach einem Foulspiel im Strafraum an Katharina Schneider zeigte Schiedsrichter Alexander Hartmann zurecht auf den Elfmeterpunkt. Die Gefoulte trat selber an und verwandelte sicher zum Endstand.Tore: 0:1 (90.+2) Anna Luschner, 1:1 (90.+4, Foulelfmeter) Katharina Schneider - SR: Alexander Hartmann (SV Wortelstetten) - Zuschauer: 50