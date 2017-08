Sport Kümmersbruck

11.08.2017

Vor knapp zwei Jahren besiegelten die Vorsitzenden des TC Kümmersbruck, des TC Paulsdorf und des TC Rieden die Gründung einer Tennisgemeinschaft für Kinder und Jugendliche, kurz die TeG Vilstal. Während eines Sommerfests auf der Anlage des TC Kümmersbruck wurden nun die Spieler der Midcourt U 10 und der Bambini U 12, die jeweils die Meisterschaft in ihren Klassen gewannen, ausgezeichnet. Vorher aber gab Trainer Thomas Kick die Ergebnisse für den Erwerb des TCB-Tennissportabzeichens bekannt, die an diesem Nachmittag erreicht wurden.

Grundschläge, Volley, Aufschläge und Schnelligkeit seien geprüft worden, so Kick. Die erreichte Zahl der Punkte habe zum Erwerb des goldenen, silbernen oder bronzenen Abzeichens geführt. In der Stufe Orange erreichten Elias Grosser und Louis Höcherl mit jeweils 32 Punkten Bronze. Das silberne Tennissportabzeichen erhielten in Stufe Gelb Tobias Hetzenecker (67 Punkte), Florian Schneider (57), Sophia Fromm (56) und Moritz Kempis (54). Das bronzene Benedikt Schwartz (51) und Sebastian Rothfischer (50). In Stufe Grün bekamen Janis Müller (45) und Lili Poeplau (44) das silberne, Lena Bäumler das Bronzeabzeichen. Mit Süßigkeiten wurden alle zusätzlich belohnt.Nach einem gemeinsamen Pizzaessen gab Jugendleiterin Michaela Hetzenecker die beiden Meistermannschaften bekannt. So erreichte die Midcourt U 10 in der Kreisklasse mit fünf gewonnenen Spielen den ersten Platz von sechs Mannschaften. Es spielten Nico Aures, Nina Aures, Max Lobedann. Lili Poeplau und Anton Sprang. In der Bezirksklasse 2, so Michaela Hetzenecker weiter, hätten die Bambini U 12 bei fünf Mannschaften Platz eins erobert. Sebastian Rothfischer, Korbinian Danzl, Florian Schneider, Benedikt Schwartz und Sophia Fromm seien bei drei gewonnenen Spielen und einem Unentschieden Meister geworden. Alle Spieler wurden mit einem Gutschein aus dem Tennisgeschäft Breakpoint belohnt. Lobend hob abschließend Johann Demleitner, Vorsitzender des TC Paulsdorf, für die drei Vereine der Tennisgemeinschaft das Engagement für die Kinder und Jugendlichen von Michaela Hetzenecker und Thomas Kick hervor, "denn sie schieben an und verstehen es zu motivieren". So laufe der Spielbetrieb der drei Vereine reibungslos.